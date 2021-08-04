Детали исследования

Ученые из Королевского колледжа Лондона проанализировали течение коронавирусной болезни у более чем 1700 британских детей в возрасте от 5 до 17 лет. Исследование продолжалось в период с 1 сентября 2020 года по 24 января 2021 года. Результаты были опубликованы в журнале Lancet Child and Adolescent Health.

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Как долго длится коронавирус у детей

Ученые выяснили, что у 4,4% детей симптомы коронавируса длились 4 недели или дольше, а у 1,8% – сохранялись в течение 8 недель и дольше.

В то же время у 13,3% взрослых с COVID-19 симптомы продолжались не меньше 4 недель, а у 4,5% – не меньше 8 недель.

То есть, долговременный COVID случается у детей реже, чем у взрослых,

– сделали вывод ученые.

В среднем болезнь продолжается:

5 дней – у детей младшего возраста (от 5 до 11 лет);

7 дней – у детей старшего возраста в возрасте от 12 до 17 лет.

Кроме того, ученые обнаружили, что подростки (в возрасте от 12 до 17 лет) болеют дольше, чем младшие, и у них чаще возникают симптомы, которые длятся не менее 4 недель.

Чаще всего у детей сохраняются следующие долговременные симптомы COVID-19:

головная боль,

усталость,

боль в горле,

потеря обоняния.

Ученые отметили, что несмотря на то, что дети реже страдают от долговременных симптомов, все же небольшое количество детей действительно длительное время болеет COVID-19.

Что известно о Long COVID (долговременное течение коронавируса)

Long COVID – это процесс, когда симптомы вируса сохраняются еще несколько недель подряд и долгосрочно влияют на организм.

Недавно исследователи обнаружили аж 203 симптома постковидного синдрома в десяти системах организма.

Справка. Британская служба здравоохранения определяла длительный ковид как признаки или симптомы, которые развиваются после инфекции COVID-19, длятся не меньше 12 недель и не объясняются альтернативным диагнозом. Симптомы могут сохраняться до 5 недель. В то же время четких методов определить постковидный синдром – до сих пор не существует.



Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала

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