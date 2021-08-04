Бывает ли у детей долговременный COVID-19 и какие при этом симптомы
Источник:The New York Times
Большинство детей выздоравливают от коронавируса в течение первой недели после инфицирования, но бывает, что симптомы сохраняются и дольше.
Детали исследования
Ученые из Королевского колледжа Лондона проанализировали течение коронавирусной болезни у более чем 1700 британских детей в возрасте от 5 до 17 лет. Исследование продолжалось в период с 1 сентября 2020 года по 24 января 2021 года. Результаты были опубликованы в журнале Lancet Child and Adolescent Health.
К теме После COVID-19 у пациентов часто выявляют онкологию, – инфекционистка
Как долго длится коронавирус у детей
Ученые выяснили, что у 4,4% детей симптомы коронавируса длились 4 недели или дольше, а у 1,8% – сохранялись в течение 8 недель и дольше.
В то же время у 13,3% взрослых с COVID-19 симптомы продолжались не меньше 4 недель, а у 4,5% – не меньше 8 недель.
То есть, долговременный COVID случается у детей реже, чем у взрослых,
– сделали вывод ученые.
В среднем болезнь продолжается:
- 5 дней – у детей младшего возраста (от 5 до 11 лет);
- 7 дней – у детей старшего возраста в возрасте от 12 до 17 лет.
Чаще всего у детей сохраняются следующие долговременные симптомы COVID-19:
- головная боль,
- усталость,
- боль в горле,
- потеря обоняния.
Ученые отметили, что несмотря на то, что дети реже страдают от долговременных симптомов, все же небольшое количество детей действительно длительное время болеет COVID-19.
Что известно о Long COVID (долговременное течение коронавируса)
Long COVID – это процесс, когда симптомы вируса сохраняются еще несколько недель подряд и долгосрочно влияют на организм.
Недавно исследователи обнаружили аж 203 симптома постковидного синдрома в десяти системах организма.Справка. Британская служба здравоохранения определяла длительный ковид как признаки или симптомы, которые развиваются после инфекции COVID-19, длятся не меньше 12 недель и не объясняются альтернативным диагнозом. Симптомы могут сохраняться до 5 недель. В то же время четких методов определить постковидный синдром – до сих пор не существует.
Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала
Актуально В США открывают первую клинику для лечения постковідного синдрома