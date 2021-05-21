Детали трагедии

Мать покойной женщины Нина Кириловец в смерти дочери обвиняет врачей. Те не спешили делать ее дочери кесарево сечение, что привело к трагедии. Это была третья беременность женщины – две дочери она родила путем кесарева сечения. Планировалось, что третьего ребенка родит так же.

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Я просила, и Катя просила о кесаревом сечении. На 37-й неделе УЗИ показывало, что развитие ребенка – 40 – 41 неделя. А врачи ждали. Она говорила, что ей больно. Боль подходит к груди. Ее матка лопнула и ребенок просто вышел оттуда,

– рассказала Нина Кириловець.

Причина смерти роженицы

Женщина добавила, что ее дочь была здоровой, а ее смерть медики объяснили "одним случаем на 10 лет".

В справке о причине смерти указали: роженица умерла в результате полного разрыва по старому рубцу при третьих срочных родах, маточного внутрибрюшного кровотечения и эмболии околоплодными водами.

Младенец выжил, его уже отключили от аппарата ИВЛ. Сейчас идет расследование, которое установит причины трагедии.

Комментарий специалиста

В комментарии "Четвертой власти" акушер-гинеколог "Академии здоровья человека" Роман Ворон рассказал, что разрыв матки на месте рубца от предыдущего вскрытия бывает, но очень редко. И объяснил, "когда большой ребенок и быстро сокращается матка и происходит эмболия околоплодными водами, то, конечно, мгновенно наступает смерть".

Остатки вод в легких может увидеть только патологоанатом.

Врач также уточнил, что предсказать трагедию действительно сложно.

Это случай один на миллион. Предусмотреть возможно, но очень сложно. Разрыв матки по рубцу – это невероятная редкость,

– отметил Роман Ворон.

Кроме того, по его словам, ровенские медики правильно сделали, не оперировали до 38-й недели.