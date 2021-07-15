Бывают несчастные случаи, – в ВОЗ считают, что COVID-19 все-таки мог выйти из лаборатории
Источник:АР
Ученые разгадывают вопросы происхождения COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что теорию о том, что коронавирус мог сбежать из китайской лаборатории – исключать рано.
Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Он считает, что пока преждевременно исключать такую потенциальную связь.
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Я сам был лаборантом, я иммунолог, и я работал в лаборатории, и в лаборатории бывают несчастные случаи,
– сказал он.
По словам главы ВОЗ, "это обычное дело". Вместе с тем, он попросил Китай быть более откровенным, поскольку ученые до сих пор ищут истоки коронавируса.
Расследование ВОЗ о происхождении коронавируса
Еще в январе 2021 года команда экспертов Всемирной организации здравоохранения прибыла в город Ухань, в Китае. Оттуда и началось распространение коронавируса в феврале 2020 года. Они планировали провести собственное расследование относительно источника инфекции.
Миссия работала в 3 направлениях:
- расследовала связь между распространением вируса и животной средой;
- изучала характер распространения вируса в Ухане;
- анализировала пробы окружающей среды.
Предварительно отмечали, что коронавирус нового типа мог иметь животное происхождение, а версия об утечке из лаборатории – маловероятна. Впрочем, до сих пор не определили животных, которые могли бы стать источником вируса.
Возможно, Ухань не виноват
Ученые пришли к выводу, что Ухань мог быть не первым городом, где коронавирус SARS-CoV-2 передался людям. Такое заявление сделали на пресс-конференции.
Расследование продолжатся. Во время следующей поездки исследователи надеются получить доступ к банку донорской крови в Ухане.Больше о версиях ученых относительно вероятного происхождения коронавируса – читайте в нашем материале.