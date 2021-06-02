"Прорывные инфекции" после вакцинации

Всего среди участников исследования зарегистрировали 10 262 случая заражения. При этом CDC признает, что, вероятно, занижает количество положительных случаев COVID-19 после вакцинации, ведь большинство таких заражений проходят в легкой форме.

К теме Вакцинация снижает смертность от коронавируса на 95%: эксперимент из Бразилии

Что такое "прорывные инфекции"

Это положительные случаи COVID-19, что наблюдаются у субъектов, у которых прошло не менее 14 дней после введения всех рекомендуемых доз вакцины.

Поэтому до 30 апреля 2021 года CDC известно о 101 миллионе полностью вакцинированных людей в США. Среди них официально зарегистрировали лишь 10 262 прорывные инфекции:

Около четверти этих прорывных инфекций были классифицированы как бессимптомные.

Всего 995 из этих инфицированных нуждались в госпитализации.

И только 160-закончились летально.

Средний возраст умерших пациентов составлял 82 года, и почти 20% смертей были зарегистрированы как потенциально не связанные с COVID-19.

Статистика не совсем точная

Число зарегистрированных случаев прорыва вакцины COVID-19, вероятно, существенно занижает все инфекции SARS-CoV-2 среди полностью вакцинированных лиц. Национальная система эпиднадзора полагается на пассивную и добровольную отчетность, и данные могут быть неполными,

– говорится в отчете CDC.

Другое недавнее реальное исследование CDC изучало мРНК вакцины COVID-19 у людей старше 65 лет. Результаты показывают, что вакцинация снизила риск госпитализации в результате COVID-19 в этой возрастной группе на 94%.

Заботиться о себе нужно всегда! А помогут в этом антибактериальные влажные салфетки Smile Antibacterial. Благодаря содержанию Д-пантенола, витаминов и сока подорожника они не пересушивают кожу рук и уничтожают до 99% бактерий