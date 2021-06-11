Подтвердили риск проблем с сердцем после прививки Pfizer и Moderna

Исследования Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) подтвердил, что у молодых мужчин после прививок против коронавируса препаратами Pfizer и Moderna может возникнуть миокардит (воспаление сердечной мышцы).

Расследование провели после того, как Министерство здравоохранения Израиля сообщило о возможной связи между вакцинацией Pfizer и миокардитом у мужчин.

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Чаще всего миокардит фиксировали у молодых мужчин

После второй дозы препаратов Pfizer и Moderna у мужчин в возрасте от 14 – 24 лет диагностировали воспаление сердца. Некоторым пациентам потребовалась госпитализация, однако большинство из них полностью избавились от симптомов.

В CDC изучили связь и подтвердили, что миокардит может проявляться в течение следующей недели после вакцинации.

По данным VAERS (система мониторинга безопасности вакцин), зафиксировано 283 случая заболевания, несмотря на то, что ожидалось лишь от 10 до 102.

Кроме того, другая система мониторинга безопасности вакцин – VSD свидетельствует, что случаи миокардита после второй дозы в основном фиксировали у мужчин в возрасте от 16 до 39 лет.

Миокардит – симптомы Миокардит – это воспалительное заболевание миокарда, которое возникает вследствие влияния различных факторов и сопровождается инфильтрацией иммунными клетками и некрозом кардиомиоцитов. Как распознать миокардит: чувство усталости,

боли в области сердца,

одышка,

повышенное потоотделение,

учащенное сердцебиение.

Реакция компаний

В компаниях Moderna и Pfizer заявили, что не установили причинно-следственную связь между препаратами и заболеванием.

К слову, недавно Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило Pfizer-BioNTech для прививки детей в возрастной категории 12 – 15 лет. Европейская комиссия согласилась с этим решением. Так, в ЕС уже официально разрешили вакцинировать детей препаратом от Pfizer.

Вакцина компании Moderna – вторая в очереди на одобрение для применения среди подростков.