Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что, несмотря на то, что Украина подписала договор о поставке COVID-вакцины именно с китайской компанией Sinovac, ведомство ведет переговоры еще с рядом компаний.

Переговоры и дальше продолжаются

По его словам, Минздрав начал переговоры о поставках вакцин еще с мая месяца. Об этом глава Минздрава заявил на брифинге 14 января, пишет 24 канал.

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Со всеми без исключения производителями в мире, которые производят вакцины и которые предоставили отчеты, компании, которые зарегистрировали вакцины, – мы ведем с ними переговоры с мая. Так же, как и с COVAХ,

– отметил Максим Степанов.

Степанов просит не манипулировать

Министр также отметил, что информация о якобы некачественной вакцине для Украины – "манипуляции, которые разгоняются некоторыми политдеятелями, у которых кроме болтовни ничего нет".

Их цель – навести ужас и держать в страхе украинцев,

– отметил Степанов.

Что известно о китайской вакцине SinoVac