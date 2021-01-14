Цель навести ужас: Степанов просит не манипулировать данными о вакцине от Sinovac
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что, несмотря на то, что Украина подписала договор о поставке COVID-вакцины именно с китайской компанией Sinovac, ведомство ведет переговоры еще с рядом компаний.
Переговоры и дальше продолжаются
По его словам, Минздрав начал переговоры о поставках вакцин еще с мая месяца. Об этом глава Минздрава заявил на брифинге 14 января, пишет 24 канал.
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Со всеми без исключения производителями в мире, которые производят вакцины и которые предоставили отчеты, компании, которые зарегистрировали вакцины, – мы ведем с ними переговоры с мая. Так же, как и с COVAХ,
– отметил Максим Степанов.
Степанов просит не манипулировать
Министр также отметил, что информация о якобы некачественной вакцине для Украины – "манипуляции, которые разгоняются некоторыми политдеятелями, у которых кроме болтовни ничего нет".
Их цель – навести ужас и держать в страхе украинцев,
– отметил Степанов.
Что известно о китайской вакцине SinoVac
- Это инактивированный препарат, который хранится при температуре от +2 до +8 градусов. Это означает, что его можно хранить в обычном холодильнике. Это делает вакцину пригодной для развивающихся стран, где нет специальных холодильных систем.
- Украинская компания "Лекхим" заказала 5 млн доз китайской вакцины SinoVac.
- Впрочем результаты исследования, проведенного в Бразилии, свидетельствуют, что эффективность препарата составляет 50,38%.
- В Минздраве говорят, что Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса только в том случае, если ее эффективность составит не менее 70%, а если нет, то компания вернет деньги.
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