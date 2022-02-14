Целебная любовь: врач рассказала, как секс влияет на наше здоровье

Ученые не раз доказывали, что занятие сексом положительно влияет на здоровье. Ко Дню святого Валентина врачи напомнили о пользе любви.

Секс помогает нам быть здоровыми

О пользе секса рассказала врач Анна Серова, которая заметила, что секс помогает даже уменьшить проявления мигрени.

Внимание Беременность после 30: какие существуют риски и как подготовиться к зачатию и родам

Бонусами активной половой жизни являются:

Нормализация артериального давления;

Сжигание калорий;

Укрепление мышц;

Снижение риска сердечных заболеваний, инсульта и гипертонии;

Повышение либидо (да, аппетит приходит во время еды: больше секса – больше желания);

Люди с активной сексуальной жизнью обычно лучше занимаются спортом и имеют лучшее пищевое поведение, чем те, кто сексуально менее активен.

Какие биохимические процессы происходят во время секса? Ваше тело выделяет окситоцин, гормон привязанности или близости, и эндорфины во время оргазма. Комбинация этих гормонов имеет седативный эффект, а следовательно действует лучше, чем саплементы (пищевые добавки).

Мастурбация тоже считается

Анна Серова – врач "Вы удивитесь, но сексуальная активность даже с помощью мастурбации может принести важные психологические и эмоциональные преимущества. И также может помочь уменьшить стресс и тревогу и повысить уровень счастья”.

Врач также рассказала об интересном исследовании, которое доказало, что сексуальная активность может обеспечить полное или частичное освобождение от мигрени и кластерных головных болей.

"Лечебные свойства" секса

На этом польза секса не ограничивается, половой акт может помочь укрепить тазовое дно. Как у женщин, так и мужчин.

Женщины, которые продолжают вести половую жизнь после менопаузы, менее склонны к атрофии слизистой и недержанию мочи.

Для мужчин же секс – прекрасная профилактика простатита.

Сексуально активные взрослые в возрасте от 50 до 90 лет имеют лучшую память. Они также реже чувствовали себя подавленными и одинокими.

Секс и молодость

Ласки то ли с партнером, то ли в одиночку, могут заставить вас выглядеть моложе и привлекательнее. Частично это связано с выбросом эстрогена во время секса, – объяснила врач.

Есть также корреляция между частой сексуальной активностью и тем, что вы выглядите значительно моложе (на 7 – 12 лет).

Секс может помочь вам с партнером лучше друг друга понимать. Опять же, это благодаря окситоцину.

Интересно: День святого Валентина: странные мифы, в которые до сих пор верят влюбленные – видео