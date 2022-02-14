Целебная любовь: врач рассказала, как секс влияет на наше здоровье
Источник:Свій Док
Ученые не раз доказывали, что занятие сексом положительно влияет на здоровье. Ко Дню святого Валентина врачи напомнили о пользе любви.
Секс помогает нам быть здоровыми
О пользе секса рассказала врач Анна Серова, которая заметила, что секс помогает даже уменьшить проявления мигрени.
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Бонусами активной половой жизни являются:
- Нормализация артериального давления;
- Сжигание калорий;
- Укрепление мышц;
- Снижение риска сердечных заболеваний, инсульта и гипертонии;
- Повышение либидо (да, аппетит приходит во время еды: больше секса – больше желания);
- Люди с активной сексуальной жизнью обычно лучше занимаются спортом и имеют лучшее пищевое поведение, чем те, кто сексуально менее активен.
Какие биохимические процессы происходят во время секса?Ваше тело выделяет окситоцин, гормон привязанности или близости, и эндорфины во время оргазма. Комбинация этих гормонов имеет седативный эффект, а следовательно действует лучше, чем саплементы (пищевые добавки).
Мастурбация тоже считается
Анна Серова – врач
"Вы удивитесь, но сексуальная активность даже с помощью мастурбации может принести важные психологические и эмоциональные преимущества. И также может помочь уменьшить стресс и тревогу и повысить уровень счастья”.
Врач также рассказала об интересном исследовании, которое доказало, что сексуальная активность может обеспечить полное или частичное освобождение от мигрени и кластерных головных болей.
"Лечебные свойства" секса
На этом польза секса не ограничивается, половой акт может помочь укрепить тазовое дно. Как у женщин, так и мужчин.
Женщины, которые продолжают вести половую жизнь после менопаузы, менее склонны к атрофии слизистой и недержанию мочи.
Для мужчин же секс – прекрасная профилактика простатита.
Сексуально активные взрослые в возрасте от 50 до 90 лет имеют лучшую память. Они также реже чувствовали себя подавленными и одинокими.
Секс и молодость
Ласки то ли с партнером, то ли в одиночку, могут заставить вас выглядеть моложе и привлекательнее. Частично это связано с выбросом эстрогена во время секса, – объяснила врач.
Есть также корреляция между частой сексуальной активностью и тем, что вы выглядите значительно моложе (на 7 – 12 лет).
Секс может помочь вам с партнером лучше друг друга понимать. Опять же, это благодаря окситоцину.
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