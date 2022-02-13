У Пакистанки уже три дочери. Когда она забеременела в четвертый раз, муж пригрозил ее бросить, если на свет появится еще одна девочка, а не сын.

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Поэтому женщина якобы пошла к целителю, который сказал, что для того чтобы родился мальчик, необходимо вбить себе в голову гвоздь.

Беременная решила провести "процедуру" у себя дома. Услышав ее крик, родные бросились на помощь и попытались самостоятельно вытащить предмет из черепа. Этого сделать не удалось – потеряв сознание и окровавленную женщину повезли в больницу.



На УЗИ видно, что гвоздь забит почти в макушку / фото Dawn

Придя в себя, пакистанка заявила врачам, что после такого обряда у ее соседки родился сын, хотя УЗИ показывало дочь. Сама пострадавшая пока не производила ультразвуковое исследование.

Правоохранители проводят расследование: