Целитель посоветовал: беременная пакистанка вбила в голову гвоздь, чтобы родить мальчика
Источник:Dawn
В Пешаваре женщина вбила себе в голову гвоздь на третьем месяце беременности. Она считала, что это поможет ей родить мальчика.
У Пакистанки уже три дочери. Когда она забеременела в четвертый раз, муж пригрозил ее бросить, если на свет появится еще одна девочка, а не сын.
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Поэтому женщина якобы пошла к целителю, который сказал, что для того чтобы родился мальчик, необходимо вбить себе в голову гвоздь.
Беременная решила провести "процедуру" у себя дома. Услышав ее крик, родные бросились на помощь и попытались самостоятельно вытащить предмет из черепа. Этого сделать не удалось – потеряв сознание и окровавленную женщину повезли в больницу.
На УЗИ видно, что гвоздь забит почти в макушку / фото Dawn
Придя в себя, пакистанка заявила врачам, что после такого обряда у ее соседки родился сын, хотя УЗИ показывало дочь. Сама пострадавшая пока не производила ультразвуковое исследование.
Правоохранители проводят расследование:
- Полиция ищет горе-целителя, который советует людям вбивать в голову гвозди и пытаются идентифицировать пациентку по записям с камер видеонаблюдения.
- Также идет расследование в отношении врача, поскольку он не сообщил об инциденте правоохранителям. Так, начальник полиции Пешавара Аббас Ахсан самостоятельно заметил инцидент после того, как фотографии женщины "завирусились" в социальных сетях.
- Гвоздь довольно глубоко проник в череп, поэтому вопрос о том, действительно ли беременная забила его самостоятельно, тоже остается открытым.