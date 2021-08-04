В Украине временно снизилась заболеваемость

Так считает главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко. В частности, он рассказал, что сейчас стабилизация с заболеваемостью является ничем иным, как затишьем перед бурей.

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Общее количество больных у нас несколько уменьшилось, показатели летальности тоже снизились. Но, по-моему, это – затишье перед возможной бурей. Поскольку сейчас в мире фиксируется штамм Дельта, который является более заразным и агрессивным для человеческого организма,

– заметил Сергей Федоренко.

Мишенью Дельты станут дети

Кроме того, по данным зарубежных научных центров, на которые опирается врач, COVID-19 сейчас начали болеть дети. Усугубляет ситуацию тот факт, что в Украине детей не вакцинируют, поэтому они могут вызвать вспышки в организованных коллективах.

Серге й Федоренко “В Украине мы знаем, что дети не подлежат вакцинации от коронавируса. А потому существует высокая потенциальная опасность, что на каком-то уровне начнут болеть несовершеннолетние, а они есть в организованных коллективах, и здесь тоже есть риск, что именно среди них может быть вспышка”.

Обратите внимание! Министерство здравоохранения Украины утвердило рекомендации вакцинации против коронавируса детей от 12 лет в некоторых случаях. Вакцинировать детей разрешили препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech.



Вчера, 3 августа в Черновицкой области первую дозу вакцины ввели четырем детям в возрасте от 12 лет.

Что известно о COVID-вакцинации детей

ВОЗ разрешила вакцинировать детей от коронавируса и выдала соответствующие рекомендации.

В частности, вакцину от Pfizer-BioNTech одобрили для детей в возрасте от 12 до 17 лет в ЕС и США.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 23 июля рекомендовало разрешить вакцину Moderna от COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Вакцинация подростков уже несколько месяцев активно продолжается в Германии, Израиле, Австрии, Румынии и Италии. В Венгрии вакцинация разрешена с 16 лет.

3 августа Объединенные Арабские Эмираты сообщили, что будут вакцинировать детей в возрасте от 3 до 17 лет препаратом Sinopharm.