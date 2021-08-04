В Украине временно снизилась заболеваемость

Так считает главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко. В частности, он рассказал, что сейчас стабилизация с заболеваемостью является ничем иным, как затишьем перед бурей.

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Общее количество больных у нас несколько уменьшилось, показатели летальности тоже снизились. Но, по-моему, это затишье перед возможной бурей. Поскольку сейчас в мире фиксируется штамм Дельта, который является более заразным и агрессивным для человеческого организма,
заметил Сергей Федоренко.

Мишенью Дельты станут дети

Кроме того, по данным зарубежных научных центров, на которые опирается врач, COVID-19 сейчас начали болеть дети. Усугубляет ситуацию тот факт, что в Украине детей не вакцинируют, поэтому они могут вызвать вспышки в организованных коллективах.

Сергей Федоренко

“В Украине мы знаем, что дети не подлежат вакцинации от коронавируса. А потому существует высокая потенциальная опасность, что на каком-то уровне начнут болеть несовершеннолетние, а они есть в организованных коллективах, и здесь тоже есть риск, что именно среди них может быть вспышка”.

Что известно о COVID-вакцинации детей

  • ВОЗ разрешила вакцинировать детей от коронавируса и выдала соответствующие рекомендации.
  • В частности, вакцину от Pfizer-BioNTech одобрили для детей в возрасте от 12 до 17 лет в ЕС и США.
  • Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 23 июля рекомендовало разрешить вакцину Moderna от COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 17 лет.
  • Вакцинация подростков уже несколько месяцев активно продолжается в Германии, Израиле, Австрии, Румынии и Италии. В Венгрии вакцинация разрешена с 16 лет.
  • 3 августа Объединенные Арабские Эмираты сообщили, что будут вакцинировать детей в возрасте от 3 до 17 лет препаратом Sinopharm.

Есть ли исследования относительно безопасности вакцинации детей?

Pfizer и Moderna начали исследование эффективности собственных препаратов на детях в возрастной категории 11 месяцев – 6 лет. Первые результаты от детей младшего школьного возраста ожидают получить в сентябре. До этого они уже доказали безопасность и эффективность своих вакцин для детей и подростков в возрасте 12 – 16 лет. Кроме этого, в Китае закончилась 1/2 фаза клинических испытаний вакцины CoronaVac на детях и подростках в возрасте от 3 до 17 лет. Результаты показывают, что препарат безопасен для детей, а иммунный ответ лучше, чем у взрослых.