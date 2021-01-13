Цена одной дозы вакцины от коронавируса CoronaVac китайского производства, поставщиком которой будет фармацевтическая компания "Лекхим", составит 504 гривны.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета группы фармацевтических компаний "Лекхим" Валерий Печаев во время пресс-конференции 13 января, пишет Интерфакс-Украина.

Чиатйте также В фармкомпании "Лекхим" не было конкурентов на поставку COVID-вакцины в Украину

Печаев подчеркнул, что цена будет единой для всех покупателей. Однако стоимость будет зависеть от курса доллара.

"Чтобы не было перепродаж, для всех будет единая цена – 504 гривны", – подчеркнул председатель наблюдательного совета группы фармацевтических компаний "Лекхим".

Если курс доллара не будет меняться, то вероятно цена на вакцину против коронавируса снизится.

Цена может быть даже меньше, ведь продажа будет осуществляться в гривнах. Все зависит от того, как будет двигаться курс доллара. Если курс доллара останется хотя бы такой же – она будет меньше,

– добавил он.

Группа фармацевтических компаний "Лекхим" заключила соглашение о поставках в І полугодии 2021 года 5 миллионов доз вакцины против COVID-19 с китайским производителем Sinovac Biotech. Также "Лекхим" планирует начать производство вакцины китайской компании Sinovac Biotech.

Вакцинация в Украине: коротко

По данным Офиса Президента, Украина получит 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 по подписанному Минздав контракту с китайской компанией Sinovac Biotech.

Первую партию вакцины в 700 тысяч доз должны доставить в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации. Впоследствии было уточнение, что речь идет о 1,9 миллиона доз вакцины, которые будут поставлять в феврале.

В то же время Украина ожидает первых поставок вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по программе COVAX в марте 2021 года.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, основная цель Национального плана вакцинации от коронавируса – прививки для 50% населения, то есть почти 21 миллиона человек.

Ранее план вакцинации предусматривал 4 этапа и приоритетные группы. Правда, в Минздраве заявляли, что его будут обновлять.

Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала