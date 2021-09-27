Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в государственных автоматизированных системах, разоблачили работники отдела противодействия киберпреступности в Черкасской области.
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Подделывали COVID-сертификаты
Схему изготовления поддельных сертификатов организовала 32-летняя врач семейной медицины совместно со своей 48-летней знакомой, которая выполняла роль посредницы.
Фигурантки в мессенджерах предлагали гражданам получить международный сертификат без прохождения вакцинации от COVID-19
– отметили правоохранители.
Цена вопроса – 5 тысяч гривен
За 5 тысяч гривен медработница обещала внести сведения о якобы проведенной вакцинации в соответствующие электронные реестры. Однако целенаправленно делала ошибки при внесении данных клиентов.
В результате медицинская справка не генерировалась в приложении "Дия", однако медработница выдавала бумажные COVID-сертификаты, заверенные собственной печатью,
– добавили в киберполиции.
Семейный врач подделывала COVID-сертификаты без вакцинации / Фото Киберполиции
Правоохранители провели обыски
В домах правонарушительниц и в кабинете врача провели обыски. По результатам изъяты:
- печати;
- копии документов и медицинских деклараций;
- банковские карточки;
- мобильные телефоны;
- оформленные COVID-сертификаты.
Сейчас устанавливают лиц, воспользовавшихся услугами злоумышленниц.
В Черкасской области разоблачили схему изготовления поддельных COVID сертификатов без вакцинации: смотрите видео