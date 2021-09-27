Цена вопроса – 5 тысяч: семейный врач подделывала COVID-сертификаты без вакцинации

В Черкасской области семейный врач организовала схему изготовления поддельных COVID сертификатов без прохождения вакцинации. Однако в электронные реестры медработница вносила данные клиентов с ошибками.

Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в государственных автоматизированных системах, разоблачили работники отдела противодействия киберпреступности в Черкасской области.

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Подделывали COVID-сертификаты

Схему изготовления поддельных сертификатов организовала 32-летняя врач семейной медицины совместно со своей 48-летней знакомой, которая выполняла роль посредницы.

Фигурантки в мессенджерах предлагали гражданам получить международный сертификат без прохождения вакцинации от COVID-19

– отметили правоохранители.

Цена вопроса – 5 тысяч гривен

За 5 тысяч гривен медработница обещала внести сведения о якобы проведенной вакцинации в соответствующие электронные реестры. Однако целенаправленно делала ошибки при внесении данных клиентов.

В результате медицинская справка не генерировалась в приложении "Дия", однако медработница выдавала бумажные COVID-сертификаты, заверенные собственной печатью,

– добавили в киберполиции.

Семейный врач подделывала COVID-сертификаты без вакцинации / Фото Киберполиции

Правоохранители провели обыски

В домах правонарушительниц и в кабинете врача провели обыски. По результатам изъяты:

печати;

копии документов и медицинских деклараций;

банковские карточки;

мобильные телефоны;

оформленные COVID-сертификаты.

Сейчас устанавливают лиц, воспользовавшихся услугами злоумышленниц.

По данному факту открыто уголовное производство. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В Черкасской области разоблачили схему изготовления поддельных COVID сертификатов без вакцинации: смотрите видео