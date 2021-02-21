Израильские власти якобы готовы тайно закупить российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса . Такую цену потребовала Сирия за освобождение израильской гражданки.

Недавно Сирия отпустила на волю молодую израильтянку. Ее задержали за незаконный переход в Сирию.

Актуально Одна из первых в мире: Украина получит вакцину от COVID-19 из Индии уже в феврале

Официальная версия освоюождения: обмен пленными. Израиль объявил, что за это отпустил 2 сирийских пастухов.

В то же время американские журналисты узнали, что во время переговоров Израиль и Сирия согласовали еще один пункт. Израиль должен закупить для страны-врага препарат "Спутник V". Количество необходимых доз СМИ пока не сообщают.

Израиль будет финансировать доставки "Спутника V" в Сирию – режиму президента Башара Асада.

Обратите внимание! Международное волонтерское сообщество InformNapalm предоставило доказательства, что Россия участвует в операции в сирийской Пальмире.

"Спутник V": что известно