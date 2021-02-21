Цена за свободу женщины: Сирия заставила Израиль закупить российский "Спутник V" – СМИ
Израильские власти якобы готовы тайно закупить российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса . Такую цену потребовала Сирия за освобождение израильской гражданки.
Источник:The New York Times
Недавно Сирия отпустила на волю молодую израильтянку. Ее задержали за незаконный переход в Сирию.
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Официальная версия освоюождения: обмен пленными. Израиль объявил, что за это отпустил 2 сирийских пастухов.
В то же время американские журналисты узнали, что во время переговоров Израиль и Сирия согласовали еще один пункт. Израиль должен закупить для страны-врага препарат "Спутник V". Количество необходимых доз СМИ пока не сообщают.
Израиль будет финансировать доставки "Спутника V" в Сирию – режиму президента Башара Асада.
"Спутник V": что известно
- Российская вакцина "Спутник V" не прошла важнейшую – 3 – фазу клинических испытаний. Россия ограничилась тем, что опубликовала ее промежуточные результаты в издании The Lancet.
- Хотя издание Der Spiegel и сообщило о 4 жертвах испытаний российской вакцины, судьба еще десятков добровольцев – неизвестна.
- Евросоюз отметил, что даже в самой России процесс вакцинации чрезвычайно медленный.
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