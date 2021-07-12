В центрах массовой вакцинации отныне будет вакцина от Pfizer: как ее можно получить

Вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech отныне будут использовать в центрах массовой вакцинации для всех желающих иммунизироваться.

В Минздраве сообщили, что вакцина будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

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В стране достаточно вакцин

Украина ожидает получить около 1 миллиона доз вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech от COVID-19 до конца июля, это позволило сделать вакциной доступной для широкой общественности.

В то же время в Украине ежедневно работает до 2 тысяч пунктов вакцинации, где используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech, поставляемой в однодозных флаконах и которая не требует сверхнизких температур хранения, что делает ее удобной для использования в следующих пунктах.

Коротко про Pfizer

: с начала прививочной кампании привито 2 311 692 человека, из них получили 1 дозу – 2 311 690 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 177 642 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Вакцину Pfizer используют во всем мире, это по сути единственная из доступных в Украине вакцин, одобренной во всех странах Евросоюза.

До сих пор она не была доступна широкой общественности. Прививаться ею можно было только определенным категориям граждан, такие как медикам или работникам образования.

Cominarity – важно Эффективность препарата от легкой формы коронавируса составляет 91,3%. От тяжелой – 100%. Также важно, что она эффективна от "южноафриканского" штамма.

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