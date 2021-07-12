В центрах массовой вакцинации отныне будет вакцина от Pfizer: как ее можно получить
Источник:Минздрав
Вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech отныне будут использовать в центрах массовой вакцинации для всех желающих иммунизироваться.
В Минздраве сообщили, что вакцина будет доступна всем желающим с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.
К теме Актуально о кампании вакцинации в Украине
В стране достаточно вакцин
Украина ожидает получить около 1 миллиона доз вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech от COVID-19 до конца июля, это позволило сделать вакциной доступной для широкой общественности.
В то же время в Украине ежедневно работает до 2 тысяч пунктов вакцинации, где используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech, поставляемой в однодозных флаконах и которая не требует сверхнизких температур хранения, что делает ее удобной для использования в следующих пунктах.Справка: с начала прививочной кампании привито 2 311 692 человека, из них получили 1 дозу – 2 311 690 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 177 642 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Коротко про Pfizer
Вакцину Pfizer используют во всем мире, это по сути единственная из доступных в Украине вакцин, одобренной во всех странах Евросоюза.
До сих пор она не была доступна широкой общественности. Прививаться ею можно было только определенным категориям граждан, такие как медикам или работникам образования.