В центре массовой COVID-вакцинации в Киеве возникли первые проблемы: фото, видео

С самого утра 5 июня в единственном Центре вакцинации в Киеве образовались живые очереди. Люди с 5 утра занимают место, чтобы сделать прививку против COVID-19. Но, скорее всего, удастся не всем.

На место уже привезли дозы вакцины Coronavac. Также приехали и бригады медиков, которые будут иммунизировать людей.

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Между тем уже с 5 – 6 утра перед зданием образовалась большая живая очередь. Есть даже люди, которые приехали из других городов.

Как сообщают журналисты, накануне многим людям позвонили и пригласили на прививку, но смс-сообщение им не пришло.

Но без уведомления вакцинироваться можно только в том случае, если становиться в общую очередь.



Очередь в пункт вакцинации в Киеве / Фото Анна Брыкова

В итоге, некоторые люди не хотят стоять и просто уходят.

Очередь на прививку в пункте вакцинации: видео "Сегодня"

Кого вакцинируют в Центре вакцинации против COVID-19

Заметим, что в выходные дни в Центре вакцинации прививки делают 2 общим группам людей:

тем, кто получил смс-сообщение с приглашением; тем, кто зарегистрировался в приложении "Дия", но не получил ответ. Соответственно, такие люди автоматически становятся в живую очередь.



Женщина получает прививку от COVID-19 в столичном Центре вакцинации / Фото Анна Брыкова

Когда работает центр вакцинации в Киеве

Вакцинацию киевлян будут проводить 5 и 6 июня. Центр работает с 10:00 до 17:30 по адресу: проспект Броварской, 15 (корпус 4, вход 4-А).



Центр вакцинации в Киеве / Фото Анна Брыкова

К слову, такие же центры вакцинации в эти выходные работают в 10 городах Украины.