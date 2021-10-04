В центре реабилитации детей в Донецкой области – вспышка коронавируса: что известно

В Славянске, Донецкой области, в Центре социально-психологической реабилитации детей зафиксировали вспышку COVID-19. Заведение перевели на карантин.

Об этом на пресс конференции 4 октября рассказал заместитель руководителя Славянской городской ВЦА Юрий Пидлисный. Он добавил, что часть больных детей госпитализировали, а другие – лечатся амбулаторно в самом заведении.

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Дело в том, что на сегодня в городе не работает отделение для больных COVID-19. Тех, кому нужна госпитализация, доставляют в больницы в городах Краматорск, Константиновка, Бахмут, Николаевка.

Если же количество больных в области продолжит расти, дополнительные специализированные отделения будут развернуты и в других городах, включая Славянск.

В целом, сейчас в Славянске фиксируют примерно до 80 случаев болезни в день. По его словам, особенностью нынешней волны является то, что коронавирус обнаруживают у детей и молодежи, тогда как в прошлый раз заражались в основном люди старшего возраста.

Впрочем они, как правило, переносят болезнь легко и их обнаруживают при тестировании контактных лиц. Среди инфицированных есть и те, кто имеет сертификат о прививках.

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