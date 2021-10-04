В центре реабилитации детей в Донецкой области – вспышка коронавируса: что известно
Источник:Славянский горсовет
В Славянске, Донецкой области, в Центре социально-психологической реабилитации детей зафиксировали вспышку COVID-19. Заведение перевели на карантин.
Об этом на пресс конференции 4 октября рассказал заместитель руководителя Славянской городской ВЦА Юрий Пидлисный. Он добавил, что часть больных детей госпитализировали, а другие – лечатся амбулаторно в самом заведении.
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Дело в том, что на сегодня в городе не работает отделение для больных COVID-19. Тех, кому нужна госпитализация, доставляют в больницы в городах Краматорск, Константиновка, Бахмут, Николаевка.
Если же количество больных в области продолжит расти, дополнительные специализированные отделения будут развернуты и в других городах, включая Славянск.
В целом, сейчас в Славянске фиксируют примерно до 80 случаев болезни в день. По его словам, особенностью нынешней волны является то, что коронавирус обнаруживают у детей и молодежи, тогда как в прошлый раз заражались в основном люди старшего возраста.
Впрочем они, как правило, переносят болезнь легко и их обнаруживают при тестировании контактных лиц. Среди инфицированных есть и те, кто имеет сертификат о прививках.
Коронавирус в Украине: статистика
- За сутки 3 октября 2021 года в Украине зафиксировали 4821 новый подтвержденный случай коронавируса.
- За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболело 2 460 010 человек. Из них выздоровели 2 264 523 человека. К сожалению, умерли 56 889 человек.