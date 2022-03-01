В министерстве отметили, что кареты скорой приобрели на средства государственного бюджета Украины. Однако напомнили, что учреждения здравоохранения и бригады экстренной медицинской помощи работают во всех регионах.

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Оказывают помощь несмотря ни на что, иногда под обстрелами и рискуя своей жизнью.

Минздрав выражает благодарность каждому медицинскому работнику, который самоотверженно и героически защищает здоровье каждого украинца,

– говорится в сообщении.

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