В министерстве отметили, что кареты скорой приобрели на средства государственного бюджета Украины. Однако напомнили, что учреждения здравоохранения и бригады экстренной медицинской помощи работают во всех регионах.
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Оказывают помощь несмотря ни на что, иногда под обстрелами и рискуя своей жизнью.
Минздрав выражает благодарность каждому медицинскому работнику, который самоотверженно и героически защищает здоровье каждого украинца,
– говорится в сообщении.
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