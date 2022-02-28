Центры крови будут заготавливать кровь: преимущественно с отрицательным резус-фактором

С 28 февраля центры крови переводят в фазу "удержания запасов".

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Внимание Аптечка первой необходимости: что взять с собой в хранилище

Благодаря совместным усилиям в короткие сроки сформированы запасы компонентов крови, которые полностью обеспечивают потребности с учетом текущей ситуации,

– говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве благодарят каждую донацию крови, осуществленную для обеспечения потребностей как Вооруженных Сил Украины и силовых ведомств, так и потребностей мирного населения.

Однако, в случае необходимости, в Минздраве обратятся еще раз к гражданам с просьбой о донации крови через официальные сайты и страницы в соцсетях Минздрава и Украинского центра трансплант-координации.