Центры крови будут заготавливать кровь: преимущественно с отрицательным резус-фактором
28 февраля 2022 , 20:42Читати новину українською
С 28 февраля центры крови переводят в фазу "удержания запасов".
Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
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Благодаря совместным усилиям в короткие сроки сформированы запасы компонентов крови, которые полностью обеспечивают потребности с учетом текущей ситуации,
– говорится в сообщении Минздрава.
В ведомстве благодарят каждую донацию крови, осуществленную для обеспечения потребностей как Вооруженных Сил Украины и силовых ведомств, так и потребностей мирного населения.
Однако, в случае необходимости, в Минздраве обратятся еще раз к гражданам с просьбой о донации крови через официальные сайты и страницы в соцсетях Минздрава и Украинского центра трансплант-координации.Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!