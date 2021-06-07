Центры массовой вакцинации: сколько украинцев получили прививки против коронавируса 5–6 июня

5–6 июня 2021 года в 14 центрах массовой вакцинации в городах Украины прививали 15 025 человек, из них 6457 в субботу и 8568 в воскресенье.

Напомним, 5–6 июня в Украине заработали центры массовой вакцинации населения. Приоритет предоставляют пожилым людям, а также свою дозу вакцины могут получить и те, кто записался в лист ожидания через приложение "Дия" и контакт-центр Минздрава.

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За минувшие выходные, 5–6 июня, прививки проводились вакциной CoronaVac, произведенной компанией Sinovac, силами 79 мобильных бригад.

На этих выходных работали три центра вакцинации в Одессе и по одному в Киеве, Львове, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ровно, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Верхних Плавнях,

– сообщили в Минздраве.

Больше всего прививок за два дня сделали в Киеве на базе Международного выставочного центра – 5048, во Львове на базе стадиона "Арена Львов" – 2447 и в трех центрах в Одессе – 1329.

"Открытие таких центров – это инициатива местных властей в ответ на запрос жителей вакцинироваться. Уже 12 городов запустили пилотные центры массовой вакцинации. Министерство охраны здоровья (МОЗ) призывает власти других городов последовать их примеру и будет всячески способствовать созданию новых центров. Сейчас в Украине достаточно вакцины для их работы", – добавили в пресс-службе Минздрава.

С начала вакцинальной кампании привито 1 241 008 человек, из них получили 1 дозу – 1 241 006 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 147 118 человек (из них двое человек получили одну дозу за границей).

Данные о вакцинах против коронавируса / инфографика 24 канал