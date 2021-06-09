Прививки будут делать тем людям, которых предварительно пригласили на прививку телефонным звонком или сообщением. Но будет и отдельная живая очередь для людей, которым не поступило приглашение, но которые записались в список желающих.

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Как и раньше, приоритет предоставляется пожилым людям. Но возможность сделать прививку имеют люди любого возраста.

Где будут работать Центры массовой вакцинации 12 – 23 июня

Во Львовской области – 8 центров. Из них три – во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;

В Одесской области – 7 центров, из них 4 – в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле;

В Полтавской области – 5 центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Верхних Плавнях;

В Херсонской области – 3 центра в Херсоне;

В Черновицкой области – 2 центра в Черновцах;

В Киевской области – 2 центра в Броварах и Белой Церкви;

В Киеве – 1 центр;

В Тернопольской области – 1 центр в Тернополе;

В Ровенской области – 1 центр в Ровно;

В Днепропетровской области – 1 центр в Днепре;

В Хмельницкой области – 1 центр в Хмельницком;

В Житомирской области – 1 центр в Житомире;

В Черкасской области – 1 центр в Черкассах;

В Донецкой области – 1 центр в Мариуполе.

На прошлых выходных 14 Центров массовой вакцинации работали в 10 городах Украины. Там вакцинируют людей, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении "Дия" или через контакт-центр МОЗ.

Каким препаратом проводят прививку?

Выбирать вакцину нельзя, ведь в Центрах массовой вакцинации используют ту вакцину, которой больше всего в Украине. Поэтому сейчас людей прививают препаратом CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Эта вакцина безопасна и эффективна, недавно ее одобрила ВОЗ.