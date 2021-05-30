Так, за сутки 29 мая вакцинировано от коронавируса 8 592 человека, из них первую дозу получили 7 119 человек, полностью иммунизированы – 1 473.
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Вчера для иммунизации населения от коронавируса работали 102 мобильные бригады и 300 пунктов прививки.
В очередь на прививку записалось 604 651 гражданин.
Количество сделанных прививок в регионах за сутки (1 доза):
- г. Киев – 1 398
- Винницкая область – 17
- Волынская область – 179
- Днепропетровская область – 358
- Донецкая область – 0
- Житомирская область – 77
- Закарпатская область – 98
- Запорожская область – 63
- Ивано-Франковская область – 68
- Киевская область – 159
- Кировоградская область – 46
- Луганская область – 11
- Львовская область – 697
- Николаевская область – 383
- Одесская область – 165
- Полтавская область – 1 100
- Ровенская область – 114
- Сумская область – 770
- Тернопольская область – 126
- Харьковская область – 515
- Херсонская область – 118
- Хмельницкая область – 2
- Черкасская область – 21
- Черновицкая область – 19
- Черниговская область – 615