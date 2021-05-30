Так, за сутки 29 мая вакцинировано от коронавируса 8 592 человека, из них первую дозу получили 7 119 человек, полностью иммунизированы – 1 473.

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Вчера для иммунизации населения от коронавируса работали 102 мобильные бригады и 300 пунктов прививки.

В очередь на прививку записалось 604 651 гражданин.

Количество сделанных прививок в регионах за сутки (1 доза):

г. Киев – 1 398

Винницкая область – 17

Волынская область – 179

Днепропетровская область – 358

Донецкая область – 0

Житомирская область – 77

Закарпатская область – 98

Запорожская область – 63

Ивано-Франковская область – 68

Киевская область – 159

Кировоградская область – 46

Луганская область – 11

Львовская область – 697

Николаевская область – 383

Одесская область – 165

Полтавская область – 1 100

Ровенская область – 114

Сумская область – 770

Тернопольская область – 126

Харьковская область – 515

Херсонская область – 118

Хмельницкая область – 2

Черкасская область – 21

Черновицкая область – 19

Черниговская область – 615