Центры вакцинации в действии: изменилось ли количество прививок за сутки

30 мая 2021 , 06:44
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Источник:

Минздрав

По состоянию на 30 мая прививки против коронавируса получили уже 1 015 978 человека. В частности со вчерашнего дня вакцинировали 8 592 человека.

Так, за сутки 29 мая вакцинировано от коронавируса 8 592 человека, из них первую дозу получили 7 119 человек, полностью иммунизированы – 1 473.

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Вчера для иммунизации населения от коронавируса работали 102 мобильные бригады и 300 пунктов прививки.

В очередь на прививку записалось 604 651 гражданин.

Количество сделанных прививок в регионах за сутки (1 доза):

  • г. Киев – 1 398
  • Винницкая область – 17
  • Волынская область – 179
  • Днепропетровская область – 358
  • Донецкая область – 0
  • Житомирская область – 77
  • Закарпатская область – 98
  • Запорожская область – 63
  • Ивано-Франковская область – 68
  • Киевская область – 159
  • Кировоградская область – 46
  • Луганская область – 11
  • Львовская область – 697
  • Николаевская область – 383
  • Одесская область – 165
  • Полтавская область – 1 100
  • Ровенская область – 114
  • Сумская область – 770
  • Тернопольская область – 126
  • Харьковская область – 515
  • Херсонская область – 118
  • Хмельницкая область – 2
  • Черкасская область – 21
  • Черновицкая область – 19
  • Черниговская область – 615

Напомним, 29 мая в Киеве и Львове открыли центры вакцинации против коронавируса. С сегодняшнего дня, с 30 мая такой же центр начнет действовать в Одессе. Для иммунизации используют вакцину CoronaVac.

Прививаться могут все желающие, кто ранее зарегистрировался в приложении Дия (как сообщили в Минздраве). Для получения дозы следует иметь при себе паспорт, идентификационный код и телефон (для подтверждения записи в Дие).

Автор: Анастасія Лукашевська