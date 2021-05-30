В Киеве и Львове открыли центры вакцинации: сколько людей получили прививки в первый день

29 мая в Киеве и Львове начали работать центры вакцинации против COVID-19. В течение первого дня работы в обоих городах прививки получили меньше 2000 человек.

Большинство из них – киевляне. В киевском центре вакцинации некоторое время даже была большая очередь (в основном из людей, которых пригласили на прививку семейные врачи).

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Сколько людей 29 мая получили прививки в центре вакцинации в Киеве

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил в фейсбуке, что в Киеве в центре вакцинации против COVID-19 (работает на базе Международного выставочного центра) в первый день его работы прививки получили 1395 киевлян.

Работали там 16 бригад, в каждой из которых – регистратор, врач и медсестра.

Бригада скорой помощи также дежурила на месте (помощь понадобилась двум людям).

Вакцинацию против коронавируса зарегистрированных в Дие людей продолжат и 30 мая – с 10 до 18 часов. Адрес центра: Киев, Броварской проспект 15, корпус 4, вход 4-А.

Центр вакцинации во Львове: сколько людей получили прививки в первый день

Департамент здравоохранения Львовской ОГА сообщил, что в центре вакцинации против коронавируса на протяжении 29 мая первой дозой привились 384 львовянина.

Там работали пока только 4 бригады (2 – до обеда, и 2 – после).

Продолжат в центре вакцинировать людей из Дии также 30 мая – с 10 до 19 часов – на "Арене Львов".

В облгосадминистрации отметили, что все жители Львова, которые получили вакцину 29 мая, чувствуют себя хорошо.

К слову, из центра Львова (от площади Петрушевича) до "Арены Львов" и обратно организуют бесплатный проезд – для людей, которые будут направляться на вакцинацию.

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