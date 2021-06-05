Фактически шанс на вакцинацию имеет любой человек в возрасте от 18 лет. Но, как и раньше, приоритет предоставляется пожилым людям.

К теме В Центре массовой COVID-вакцинации в Киеве возникли первые проблемы: фото, видео

В каких городах открыты Центры COVID-вакцинации 5 – 6 июня

Источник: Центр общественного здоровья

Киев, на базе Международного выставочного центра,

Львов, на базе стадиона "Арена Львов",

Одесса, на базе ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, СОШ "Крымская",

Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко,

Полтава, на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого,

Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант",

Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра "Киевская Русь",

Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета,

Горишние Плавни Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат",

Ровно, на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука.

Кого вакцинируют и что нужно взять с собой

Вакцинируют тех людей, которые записались на вакцинацию через приложение "Дия" или контакт-центр Минздрава.

Людей приглашают на вакцинацию с помощью смс-сообщения. Те люди, которые не получили сообщение, также могут прийти и стать в общую очередь.

С собой нужно взять паспорт, идентификационный код или копию декларации с семейным врачом.

Какой препарат используют?

Сейчас в таких пунктах прививки используют вакцину CoronaVac от компании Sinovac. На днях она получила одобрение Всемирной организации здравоохранения, что подтвердило безопасность и эффективность препарата.

Как работают Центры вакцинации 5 июня

Киев

Источник: 24 канал

С 5 – 6 утра перед единственным Центром вакцинации в Киеве образовались большие очереди. Там не только киевляне – многие приехали из других городов. После 11:00 в очереди обычно стояли люди, которым не пришло смс-сообщение. Много приглашенных людей вакцинировались еще утром, поэтому остаток дня коридор для очереди "по записи" просто пустовал.

Также известно, что многим людям позвонили и пригласили на прививку, но без смс-сообщения. Поэтому таким людям пришлось стать в общую очередь.

Хотя есть граждане, которые не хотят стоять и уходят домой, им на замену приходят другие. Очередь перед зданием отнюдь не уменьшается.

Вакцинация в Киеве: фото Анна Брыкова

Полтавщина

Источник: Полтавщина

В Полтавской области работает 5 Центров вакцинации: в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях. Их планировали открыть в 9 утра, но из-за большого количества желающих Центр в Полтаве открыли на полчаса раньше.

Количество людей в очередях не уменьшается, особенно в областном центре. В местном Центре работают 6 столов вакцинации и все они постоянно заняты.

К слову, в Полтаве и Кременчуге планируют делать более 2 тысяч прививок в день. Центры в других городах – минимум 600 в день.

Вакцинация в Полтаве: фото Полтавщина

К теме Рекордное количество украинцев вакцинировалось от коронавируса за минувшие сутки

Тернополь

Источник: РБК-Украина

Утром в тернопольском Центре вакцинации собралось несколько десятков человек. Они соблюдают дистанцию, однако не все в масках. Сначала на вакцинацию не пропускали людей без декларации с врачом – в конце общей очереди дня них была отдельная очередь. Хотя все люди, которые пришли получить прививки, были записаны в очередь через приложение "Дия".

Очередь с декларациями закончилась и начали приглашать людей без декларации. Каждые 15 минут в центр входит по одному человеку без декларации,

– говорится в сообщении.

Вакцинация в Тернополе: фото из фейсбука Владимира Заверухи

Новость будет дополняться...