Как работают Центры COVID-вакцинации в эти выходные: фото

В выходные 5 – 6 июня в Украине работают Центры вакцинации против коронавируса. Их открыли в 10 городах – прививают людей как с декларациями, так и без.
Фактически шанс на вакцинацию имеет любой человек в возрасте от 18 лет. Но, как и раньше, приоритет предоставляется пожилым людям.
К теме В Центре массовой COVID-вакцинации в Киеве возникли первые проблемы: фото, видео
В каких городах открыты Центры COVID-вакцинации 5 – 6 июня
Источник: Центр общественного здоровья
- Киев, на базе Международного выставочного центра,
- Львов, на базе стадиона "Арена Львов",
- Одесса, на базе ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, СОШ "Крымская",
- Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко,
- Полтава, на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого,
- Кременчуг Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант",
- Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра "Киевская Русь",
- Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета,
- Горишние Плавни Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат",
- Ровно, на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука.
Кого вакцинируют и что нужно взять с собой
Вакцинируют тех людей, которые записались на вакцинацию через приложение "Дия" или контакт-центр Минздрава.
Людей приглашают на вакцинацию с помощью смс-сообщения. Те люди, которые не получили сообщение, также могут прийти и стать в общую очередь.
С собой нужно взять паспорт, идентификационный код или копию декларации с семейным врачом.
Какой препарат используют?
Сейчас в таких пунктах прививки используют вакцину CoronaVac от компании Sinovac. На днях она получила одобрение Всемирной организации здравоохранения, что подтвердило безопасность и эффективность препарата.
Как работают Центры вакцинации 5 июня
Киев
Источник: 24 канал
С 5 – 6 утра перед единственным Центром вакцинации в Киеве образовались большие очереди. Там не только киевляне – многие приехали из других городов. После 11:00 в очереди обычно стояли люди, которым не пришло смс-сообщение. Много приглашенных людей вакцинировались еще утром, поэтому остаток дня коридор для очереди "по записи" просто пустовал.
Также известно, что многим людям позвонили и пригласили на прививку, но без смс-сообщения. Поэтому таким людям пришлось стать в общую очередь.
Хотя есть граждане, которые не хотят стоять и уходят домой, им на замену приходят другие. Очередь перед зданием отнюдь не уменьшается.
Вакцинация в Киеве: фото Анна Брыкова
Полтавщина
Источник: Полтавщина
В Полтавской области работает 5 Центров вакцинации: в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях. Их планировали открыть в 9 утра, но из-за большого количества желающих Центр в Полтаве открыли на полчаса раньше.
Количество людей в очередях не уменьшается, особенно в областном центре. В местном Центре работают 6 столов вакцинации и все они постоянно заняты.
К слову, в Полтаве и Кременчуге планируют делать более 2 тысяч прививок в день. Центры в других городах – минимум 600 в день.
Вакцинация в Полтаве: фото Полтавщина
К теме Рекордное количество украинцев вакцинировалось от коронавируса за минувшие сутки
Тернополь
Источник: РБК-Украина
Утром в тернопольском Центре вакцинации собралось несколько десятков человек. Они соблюдают дистанцию, однако не все в масках. Сначала на вакцинацию не пропускали людей без декларации с врачом – в конце общей очереди дня них была отдельная очередь. Хотя все люди, которые пришли получить прививки, были записаны в очередь через приложение "Дия".
Очередь с декларациями закончилась и начали приглашать людей без декларации. Каждые 15 минут в центр входит по одному человеку без декларации,
– говорится в сообщении.
Вакцинация в Тернополе: фото из фейсбука Владимира Заверухи
Новость будет дополняться...