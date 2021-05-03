Каким образом чай может навредить
Ученые, которые сотрудничают с Управлением по безопасности пищевых продуктов Ирландии (FSAI), изучили потребление основных питательных веществ, в частности белка, углеводов, клетчатки, жиров, витаминов группы B, витамина C, витамина D, кальция, железа и цинка.
К теме Эспрессо, латте или без кофеина: за ваши пожелания относительно кофе отвечает генетический код
В процессе анализа исследователи обнаружили, что употребление чая, во время приема пищи, мешает усвоению железа и цинка. Особенно, это касается крепко заваренного напитка.
Не стоит отказываться от чая
В то же время, ученые FSAI по-прежнему советуют пожилым людям пить много жидкости в течение дня. В своем отчете они указывают, что эта категория людей подвержена более высокому риску обезвоживания. Поэтому они рекомендуют пожилым женщинам потреблять полтора литра жидкости в день, а мужчинам – два литра.
Важные рекомендации
- Увеличить потребление белковой пищи (мясо, птица, рыба, молочные продукты и яйца).
- Отказаться от соленой пищи. Вместо этого к блюдам следует добавлять травы и специи.
- Поддерживать здоровый рацион с высоким содержанием углеводов.
- Сократить потребление сахара.
- Принимать витамин D – около 15 мкг в день (для людей старшего возраста, или другим категориям людей в случае низкого уровня этого микроэлемента – предварительно сдать анализ).