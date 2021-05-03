Каким образом чай может навредить

Ученые, которые сотрудничают с Управлением по безопасности пищевых продуктов Ирландии (FSAI), изучили потребление основных питательных веществ, в частности белка, углеводов, клетчатки, жиров, витаминов группы B, витамина C, витамина D, кальция, железа и цинка.

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В процессе анализа исследователи обнаружили, что употребление чая, во время приема пищи, мешает усвоению железа и цинка. Особенно, это касается крепко заваренного напитка.

Не стоит отказываться от чая

В то же время, ученые FSAI по-прежнему советуют пожилым людям пить много жидкости в течение дня. В своем отчете они указывают, что эта категория людей подвержена более высокому риску обезвоживания. Поэтому они рекомендуют пожилым женщинам потреблять полтора литра жидкости в день, а мужчинам – два литра.

Важные рекомендации

  • Увеличить потребление белковой пищи (мясо, птица, рыба, молочные продукты и яйца).
  • Отказаться от соленой пищи. Вместо этого к блюдам следует добавлять травы и специи.
  • Поддерживать здоровый рацион с высоким содержанием углеводов.
  • Сократить потребление сахара.
  • Принимать витамин D – около 15 мкг в день (для людей старшего возраста, или другим категориям людей в случае низкого уровня этого микроэлемента – предварительно сдать анализ).