Каким образом чай может навредить

Ученые, которые сотрудничают с Управлением по безопасности пищевых продуктов Ирландии (FSAI), изучили потребление основных питательных веществ, в частности белка, углеводов, клетчатки, жиров, витаминов группы B, витамина C, витамина D, кальция, железа и цинка.

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В процессе анализа исследователи обнаружили, что употребление чая, во время приема пищи, мешает усвоению железа и цинка. Особенно, это касается крепко заваренного напитка.

Внимание! Ученые рекомендуют не пить чай во время еды и употреблять его исключительно между приемами пищи. Больше всего эти рекомендации касаются людей старше 65 лет.

Не стоит отказываться от чая

В то же время, ученые FSAI по-прежнему советуют пожилым людям пить много жидкости в течение дня. В своем отчете они указывают, что эта категория людей подвержена более высокому риску обезвоживания. Поэтому они рекомендуют пожилым женщинам потреблять полтора литра жидкости в день, а мужчинам – два литра.

Важные рекомендации