Часами в скорой: в Ивано-Франковске в больницах "катастрофически" не хватает мест
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что в больницах области "катастрофически" не хватает мест. По состоянию на 11 марта на стационарном лечении находятся 720 пациентов с COVID-19.
Источник:радио "Западный полюс"
Пациенты часами ждут госпитализации
По его словам ситуация "катастрофическая", в частности, 10 марта, на улице Матейки пациенты в машинах скорых ждали по два часа, чтобы им выделили место в медучреждении. Состояние госпитализированных средней тяжести или тяжелое.
К теме За сутки в Украине из-за COVID-19 госпитализировали более 4 тысяч человек
Руслан Марцинкив
Пациентов вынуждены выписывать еще больными
Мэр Ивано-Франковска отметил, что из-за роста госпитализаций врачи вынуждены выписывать еще больных COVID-19 пациентов, состояние которых удалось стабилизировать.
Марцинкив отметил, что ресурсы городских больниц иссякли, поэтому нужно привлекать областные учреждения.
Главное о ситуации с COVID-19 в области
- Из-за сложной ситуации с коронавирусом и загруженности в больницах, первых пациентов госпитализируют в мобильный госпиталь, что на территории Богородчанской больницы.
- Ивано-Франковская область попала в красную зону карантина еще 22 февраля. Следовательно, в области действуют жесткие правила: не работают ТРЦ, непродовольственные магазины, заведения общественного питания, обучение происходит дистанционно, запрещены массовые мероприятия.
- По данным СНБО, по состоянию на 1 марта в области зарегистрировали 70 956 случаев инфицирования коронавирусом, из них 1323 – летальные. Выздоровели почти 52 тысячи человек. Со вчерашнего дня заболели 533 жителя области.
Поделиться новостью