Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что в больницах области "катастрофически" не хватает мест. По состоянию на 11 марта на стационарном лечении находятся 720 пациентов с COVID-19.

Пациенты часами ждут госпитализации

По его словам ситуация "катастрофическая", в частности, 10 марта, на улице Матейки пациенты в машинах скорых ждали по два часа, чтобы им выделили место в медучреждении. Состояние госпитализированных средней тяжести или тяжелое.

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Руслан Марцинкив "Мы видим, что мест не хватает катастрофически. И это уже мы заполнили центральную городскую больницу, городскую больницу № 1, заполненные полностью гинекологические отделения роддома, 40 мест на одном этаже кардиоцентра... Ситуация действительно является критической”.

Пациентов вынуждены выписывать еще больными

Мэр Ивано-Франковска отметил, что из-за роста госпитализаций врачи вынуждены выписывать еще больных COVID-19 пациентов, состояние которых удалось стабилизировать.

Марцинкив отметил, что ресурсы городских больниц иссякли, поэтому нужно привлекать областные учреждения.

Руслан Марцинкив "Была ситуация несколько дней назад, когда повезли женщину в Заболотов, а там больница заполнена, потом в Коломыю, там тоже отказали. Женщина, уезжая в Калуш, к сожалению, умерла”.

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