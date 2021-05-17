Ситуацию с коронавирусом в Украине и кампанию по вакцинации обсудили на совещании у президента Владимира Зеленского. Участники встречи отметили, сейчас в Украине положительная динамика по заболеваемости COVID-19. Восьмую неделю подряд количество новых случаев стабильно снижается.

Актуально В следующем учебном году школы не планируют закрывать на карантин, – Ляшко

В Украине значительно уменьшилось количество активных больных

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на сегодня в Украине 243 тысячи активных больных, тогда как на пике эпидемии было 420 тысяч.

Почти все области сейчас находятся в желтой зоне. Черкасская область – единственная в оранжевой зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти на "зеленый" уровень эпидемической опасности,

– сказал глава правительства.

Черкасская область попала в оранжевую зону 15 мая

Отметим, что Черкасская область была в "желтом" списке только в течение нескольких дней. А уже 15 мая стала "оранжевой". В регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. При норме 20%, в Черкасской области в течение 14 и 15 мая было 20,8% и 20,7%.

Какая ситуация с коронавирусом в Украине? По состоянию на 17 мая в Украине обнаружили По состоянию на 17 мая в Украине обнаружили 2 156 000 случаев болезни, из них 48 184 – летальные. Выздоровели более 1 миллиона 864 тысяч больных. За последние сутки коронавирус диагностировали у 2 136 человек.



Адаптивный карантин / Инфографика 24 канала