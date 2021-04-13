Частичная легализация медканабиса в Украине: кому это выгодно и почему решение раскритиковали
Кабинет Министров разрешил в Украине использование некоторых препаратов, в составе которых есть медицинский каннабис. Стоит заметить, что сейчас более 2 миллионов граждан нуждаются в нем по состоянию здоровья.
Источник:24 канал
Война за легализацию медицинского каннабиса продолжалась несколько лет. Соответствующая петиция к Владимиру Зеленскому набрала необходимое количество голосов еще 2 года назад.
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Какие препараты разрешили использовать
Кабмин исключил из списка наркотических средств и психотропных веществ 2 препарата на основе этого вещества. В частности, в Украине разрешили использовать в медицинских целях препараты "Набилон" и "Набиксимолс".
Медицинский каннабис может облегчить жизнь онкобольных, которым приходится принимать опасные препараты.
Я пью значительное количество таблеток или вынуждена куда-то обращаться, что-то искать. Однако я бы не хотела этим заниматься, потому что не хочу попасть в тюрьму. Хочу законно покупать лекарства за нормальную цену,
– рассказала соучредитель ОО "Афина. Женщины против рака" Нина Резниченко.
Решение правительства раскритиковали
Однако в общественных организациях уверяют, что легализация нескольких препаратов на основе медицинского каннабиса не решит проблему пациентов. Они убеждены, что это является только лоббированием интересов фармакологических компаний.
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"В Минздраве за одну ночь изменили текст без консультации с партнерами и, по сути, вычеркнули то, что могло помочь пациентам. Они оставили несколько химических препаратов и обманули пациентов, выдвинув на рынок дорогие препараты", – заявил председатель благотворительной организации "100% Жизнь" Дмитрий Шерембей.
Сколько стоят препараты
Если разрешенные препараты и появятся в аптеках, то воспользоваться ими смогут лишь единицы, ведь их стоимость очень высока.
В частности, она составляет от 600 до 2000 долларов.
Власть не решается на перемены
В то же время полностью убрать каннабиноиды из перечня запрещенных веществ власть не решается. Однако это позволило бы обеспечить рынок дешевыми и разнообразными препаратами.
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Медики убеждены, что конопля является таким же растением, из которой можно делать эффективные лекарства для больных.
Магии не существует – существует наука. Она способна из конопли сделать эффективный медицинский препарат,
– заявил кандидат медицинских наук Александр Линчевский.
Как депутаты решают проблему
Еще в конце декабря 2020 года в парламенте зарегистрировали законопроект о легализации каннабиса. Его авторами были нардепы от партии "Голос".
Кроме этого, в Верховной Раде есть еще 3 альтернативных законопроекта, которые теперь сводят в один.
"Мы начинаем фактически с нуля. Нам нужно вводить сроки, специальные лицензии, и вопрос о том, кто будет производить эти лекарственные средства, кто сможет выращивать на территории Украины медицинский каннабис, ведь это очень важно", – рассказала депутат Ольга Стефанишина.
Стефанишина также отметила, что следует предоставить возможность производства этих лекарств на территории Украины. По ее словам, это позволит уменьшить стоимость препарата.
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Пока в Кабинете Министров, в парламенте и в Офисе Президента взвешивают риски, перекладывают ответственность и делят сферы влияния, миллионы тяжело больных украинцев продолжают страдать от хронической боли.
Они надеются, что здравый смысл власти победит раньше, чем их боль.
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