Кабинет Министров разрешил в Украине использование некоторых препаратов, в составе которых есть медицинский каннабис. Стоит заметить, что сейчас более 2 миллионов граждан нуждаются в нем по состоянию здоровья.

Война за легализацию медицинского каннабиса продолжалась несколько лет. Соответствующая петиция к Владимиру Зеленскому набрала необходимое количество голосов еще 2 года назад.

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Какие препараты разрешили использовать

Кабмин исключил из списка наркотических средств и психотропных веществ 2 препарата на основе этого вещества. В частности, в Украине разрешили использовать в медицинских целях препараты "Набилон" и "Набиксимолс".

Медицинский каннабис может облегчить жизнь онкобольных, которым приходится принимать опасные препараты.

Я пью значительное количество таблеток или вынуждена куда-то обращаться, что-то искать. Однако я бы не хотела этим заниматься, потому что не хочу попасть в тюрьму. Хочу законно покупать лекарства за нормальную цену,

– рассказала соучредитель ОО "Афина. Женщины против рака" Нина Резниченко.

Решение правительства раскритиковали

Однако в общественных организациях уверяют, что легализация нескольких препаратов на основе медицинского каннабиса не решит проблему пациентов. Они убеждены, что это является только лоббированием интересов фармакологических компаний.

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"В Минздраве за одну ночь изменили текст без консультации с партнерами и, по сути, вычеркнули то, что могло помочь пациентам. Они оставили несколько химических препаратов и обманули пациентов, выдвинув на рынок дорогие препараты", – заявил председатель благотворительной организации "100% Жизнь" Дмитрий Шерембей.

Сколько стоят препараты

Если разрешенные препараты и появятся в аптеках, то воспользоваться ими смогут лишь единицы, ведь их стоимость очень высока.

В частности, она составляет от 600 до 2000 долларов.

Власть не решается на перемены

В то же время полностью убрать каннабиноиды из перечня запрещенных веществ власть не решается. Однако это позволило бы обеспечить рынок дешевыми и разнообразными препаратами.

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Медики убеждены, что конопля является таким же растением, из которой можно делать эффективные лекарства для больных.

Магии не существует – существует наука. Она способна из конопли сделать эффективный медицинский препарат,

– заявил кандидат медицинских наук Александр Линчевский.

Как депутаты решают проблему

Еще в конце декабря 2020 года в парламенте зарегистрировали законопроект о легализации каннабиса. Его авторами были нардепы от партии "Голос".

Кроме этого, в Верховной Раде есть еще 3 альтернативных законопроекта, которые теперь сводят в один.

"Мы начинаем фактически с нуля. Нам нужно вводить сроки, специальные лицензии, и вопрос о том, кто будет производить эти лекарственные средства, кто сможет выращивать на территории Украины медицинский каннабис, ведь это очень важно", – рассказала депутат Ольга Стефанишина.

Стефанишина также отметила, что следует предоставить возможность производства этих лекарств на территории Украины. По ее словам, это позволит уменьшить стоимость препарата.

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Пока в Кабинете Министров, в парламенте и в Офисе Президента взвешивают риски, перекладывают ответственность и делят сферы влияния, миллионы тяжело больных украинцев продолжают страдать от хронической боли.

Они надеются, что здравый смысл власти победит раньше, чем их боль.