Ситуация произошла еще в 2019 году. Лишь недавно Киевская городская прокуратора сообщила врачу о подозрении.

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Сотрудника клиники подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для пациента. А это 1 статья 140 Уголовного кодекса Украины.

Что случилось в 2019 году

6 августа 2019 года женщину, которая находилась на 41 неделе беременности, госпитализировали в частную клинику.

Акушер-гинеколог нарушил технику кесарева сечения и допустил дефект, что привело к послеоперационным осложнениям.

В результате женщине пришлось удалять матку. Теперь она не сможет иметь собственных детей.

Сейчас врачу акушер-гинекологу сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия для пациента в виде потери органа и как следствие потере репродуктивной способности,

– говорится в сообщении.

Что грозит врачу, если установят его вину

Санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не более 5 лет. Также она предусматривает исправительные работы, ограничение или лишение свободы до 2 лет.

В прокуратуре подчеркнули, что пока вину человека не доказали и не установили обвинительного приговора суда, он считается невиновным в совершении преступления (62 статья УК Украины).