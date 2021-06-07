Предварительно, у детей обнаружили сальмонеллез

По данному факту открыли уголовное производство – виновникам будет грозить наказание – от штрафа до лишения свободы до трех лет.

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Заболели 26 детей в возрасте от 6 до 10 лет. Шестерых детей пришлось госпитализировать в инфекционное отделение Белгород-Днестровской больницы. Предварительно специалисты установили у детей сальмонеллез.

Сальмонеллез – что это? Сальмонеллез – это инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия рода Salmonella. Механизм передачи инфекции – фекально-оральный. Заражение происходит алиментарным, водным и бытовым путями. Инкубационный период колеблется от 6 часов до 2 – 3 суток. Болезнь может протекать в легкой форме, но в некоторых случаях может представлять угрозу для жизни. Симптомы сальмонеллеза: повышение температуры, головная боль, слабость, недомогание, боль в животе, тошнота, рвота, диарея.

В то же время окончательный диагноз назовут сегодня, 7 июня, после окончания эпидемиологического расследования.

Версии причин отравления

Известно, что приехали дети в лагерь на спортивные соревнования. Заболели дети уже на следующий день после заезда.