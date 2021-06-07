Предварительно, у детей обнаружили сальмонеллез
По данному факту открыли уголовное производство – виновникам будет грозить наказание – от штрафа до лишения свободы до трех лет.
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Заболели 26 детей в возрасте от 6 до 10 лет. Шестерых детей пришлось госпитализировать в инфекционное отделение Белгород-Днестровской больницы. Предварительно специалисты установили у детей сальмонеллез.
Сальмонеллез – это инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия рода Salmonella. Механизм передачи инфекции – фекально-оральный. Заражение происходит алиментарным, водным и бытовым путями.
Инкубационный период колеблется от 6 часов до 2 – 3 суток.
Болезнь может протекать в легкой форме, но в некоторых случаях может представлять угрозу для жизни.
Симптомы сальмонеллеза: повышение температуры, головная боль, слабость, недомогание, боль в животе, тошнота, рвота, диарея.
В то же время окончательный диагноз назовут сегодня, 7 июня, после окончания эпидемиологического расследования.
Версии причин отравления
Известно, что приехали дети в лагерь на спортивные соревнования. Заболели дети уже на следующий день после заезда.
- Поэтому по одной из версий – дети отравились по дороге на отдых, в поезде.
- Однако, по другой, детям стало плохо уже после питания в столовой лагеря.