На Тернопольщине несколько частных предприятий вакцинировали против коронавируса вне очереди. Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко осудил этот факт.

"Частная" вакцинация в Тернополе

В Тернопольской области 24 марта 40 работников предприятий "Агропродсервис" и "Тернопольского мясокомбината" получили вакцину против коронавируса вне очереди. Обе компании похвастались этим в фейсбуке, опубликовав фото, на которых медработница проводит прививки. К слову, сейчас к этой публикации скрыли доступ.

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Координатор вакцинации в Тернопольской области Мария Павельева заявила, что ничего об этом не знает.

Она рассказала изданию Liga, что не знает ни о том, на каких основаниях "Агропродсервис" мог получить вакцины, ни о факте прививки сотрудников этой фирмы вообще.

Я не знаю такой информации. Я выучу. Пока не могу вам сказать, потому что я работаю с цифрами. У меня есть много информации, но я работаю с цифрами,

– отметила координатор прививок.

Как пишут местные СМИ, "Агропродсервис" получил 40 доз вакцины после обращения в местный "Центр первичной медико-санитарной помощи".

Директор этого заведения Николай Медведь ответил, что еще не знает об "Агропродсервисе" и к ним не поступало никаких обращений.

Скриншот с фейсбук-страницы Агропродсервис

Реакция ОП на вакцинацию вне очереди в Тернополе

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине действует четко утвержденная дорожная карта вакцинации, в соответствии с которой с середины марта начался второй этап вакцинации.

На этом этапе вакциной, закупленной за средства государственного бюджета, проходит вакцинация людей с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто предоставляет медицинские услуги.

По его словам, областная власть Тернопольщины уже получила "первое и последнее предупреждение по этому инциденту".

Допустить такое нарушение порядка вакцинации на местном уровне – было ошибкой, все ответственные лица в области должны это четко понимать. Мы надеемся, что подобное больше не повторится – ни в Тернопольской, ни в других областях,

– заявил заместитель главы Офиса Президента.