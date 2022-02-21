Объем помощи, которую можно получить бесплатно, зависит от пакета, по которому заведение подписало контракт с НСЗУ. Об этом рассказала представительница пресс-службы НСЗУ Кристина Петрик.

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Какие услуги можно получить бесплатно

Благодаря Программе медицинских гарантий украинцы могут заключать декларации с семейными врачами, консультироваться у узких специалистов, проходить обследования на раннее выявление новообразований и получать иные медицинские услуги в частных больницах.

Еще раз обратите внимание: бесплатная медицинская помощь предоставляется только теми частными центрами и врачами-ФЛП, которые заключили договоры с НСЗУ.

Если пациенты заключают декларацию с таким семейным врачом, педиатром или терапевтом, то и обслуживаются у него бесплатно, как в государственной больнице: получают консультации, базовые анализы и обследования, назначения и электронные рецепты на "Доступные лекарства" и инсулин.

Бесплатные консультации узких специалистов доступны в частных учреждениях, которые заключили договоры с НСЗУ по "амбулаторному" пакету.

Как получить консультации и куда можно обратиться без направления

Получить консультации бесплатно можно при наличии электронного направления. Без направления можно обратиться к:

гинекологу,

психиатру,

наркологу,

стоматологу,

фтизиатру,

врачу, у которого пациент с хроническим заболеванием находится под наблюдением.

В частных центрах также можно бесплатно наблюдать за течением беременности и сделать все необходимые обследования, готовясь к родам. Для этого нужно выбрать заведение, которое имеет договор с НСЗУ по пакету "Ведение беременности в амбулаторных условиях". Направление к гинекологу для наблюдения беременности не обязательно,

– добавила Петрик.

Кроме этого, без наличия электронного направления можно сделать прививки против COVID-19 у тех врачей-ФЛП и в частных учреждениях, которые имеют договор с НСЗУ по пакету "Вакцинация от COVID-19".

Между тем услуги по раннему выявлению новообразований можно проходить по пакетам "Маммография", "Бронхоскопия", "Колоноскопия", "Гистероскопия", "Цистоскопия" и "Гастроскопия". Для таких обследований пациенты должны иметь электронные направления.

Кроме этого, в 2022 году частные учреждения по договорам с НСЗУ предоставляют мобильную паллиативную помощь, гемодиализ, услуги по реабилитации (для получения которых тоже нужно направление).

Сейчас бесплатную помощь по договорам с НСЗУ по программе медицинских гарантий предоставляют более тысячи частных учреждений.

Как узнать, какие услуги предоставляет частное учреждение или врач