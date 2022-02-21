Объем помощи, которую можно получить бесплатно, зависит от пакета, по которому заведение подписало контракт с НСЗУ. Об этом рассказала представительница пресс-службы НСЗУ Кристина Петрик.
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Какие услуги можно получить бесплатно
Благодаря Программе медицинских гарантий украинцы могут заключать декларации с семейными врачами, консультироваться у узких специалистов, проходить обследования на раннее выявление новообразований и получать иные медицинские услуги в частных больницах.
Если пациенты заключают декларацию с таким семейным врачом, педиатром или терапевтом, то и обслуживаются у него бесплатно, как в государственной больнице: получают консультации, базовые анализы и обследования, назначения и электронные рецепты на "Доступные лекарства" и инсулин.
Бесплатные консультации узких специалистов доступны в частных учреждениях, которые заключили договоры с НСЗУ по "амбулаторному" пакету.
Как получить консультации и куда можно обратиться без направления
Получить консультации бесплатно можно при наличии электронного направления. Без направления можно обратиться к:
- гинекологу,
- психиатру,
- наркологу,
- стоматологу,
- фтизиатру,
- врачу, у которого пациент с хроническим заболеванием находится под наблюдением.
В частных центрах также можно бесплатно наблюдать за течением беременности и сделать все необходимые обследования, готовясь к родам. Для этого нужно выбрать заведение, которое имеет договор с НСЗУ по пакету "Ведение беременности в амбулаторных условиях". Направление к гинекологу для наблюдения беременности не обязательно,
– добавила Петрик.
Кроме этого, без наличия электронного направления можно сделать прививки против COVID-19 у тех врачей-ФЛП и в частных учреждениях, которые имеют договор с НСЗУ по пакету "Вакцинация от COVID-19".
Между тем услуги по раннему выявлению новообразований можно проходить по пакетам "Маммография", "Бронхоскопия", "Колоноскопия", "Гистероскопия", "Цистоскопия" и "Гастроскопия". Для таких обследований пациенты должны иметь электронные направления.
Кроме этого, в 2022 году частные учреждения по договорам с НСЗУ предоставляют мобильную паллиативную помощь, гемодиализ, услуги по реабилитации (для получения которых тоже нужно направление).
Сейчас бесплатную помощь по договорам с НСЗУ по программе медицинских гарантий предоставляют более тысячи частных учреждений.
Как узнать, какие услуги предоставляет частное учреждение или врач
- Необходимую информацию можно зайти на сайте НСЗУ – откройте раздел "е-Дані" и дашборд "Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий".
- Также можно позвонить в контакт-центр по номеру 16-77.
- Кроме того, о предоставлении нужных услуг можно узнать в регистратуре самих учреждений здравоохранения.