Ребенок может получать временную защиту от COVID-19 от матери, если с момента появления у нее антител до родов прошло достаточно времени.

Источник: JAMA Pediatrics

До сих пор информация о передаче антител к коронавирусу SARS-CoV-2 от матери к ребенку была ограниченной. Данные были основаны на маленьких исследованиях.

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Как происходило исследование

В новой работе участвовали 1714 беременных женщин, у которых был контакт с больным COVID-19 или симптомы этой инфекции. Сначала ученые провели участницам анализ крови на антитела – иммуноглобулины G или М к шиповидного белка коронавируса. Хотя бы один вид антител они обнаружили в 83 женщин. 50 из них перенесли COVID-19 бессимптомно.

В пуповинной крови, которая была взята на анализ во время родов, антитела были у 72 участниц исследования. Но в крови 11 детей антитела не обнаружили. Ученые сообщают, что, в том числе они хуже передавались детям тех женщин, у которых уровень антител был низким.

Когда антитела передаются от матери к ребенку

Потенциально новорожденные дети могут получать временную защиту от коронавируса от матерей.

Вероятность передачи антител не была связана с тяжестью перенесенной ими инфекции.

Однако вероятность передачи выше, чем больше времени прошло с начала болезни.

Антитела в пуповинной крови были у всех женщин, у которых болезнь началась не менее чем за 17 дней до родов.

Детям, родившимся преждевременно, антитела передавались успешно.

Авторы исследования указывают, что полученные результаты согласуются с предыдущими данными. Антитела от матерей, привитых от коклюша, краснухи, гепатита В и гриппа передавались детям примерно с той же вероятностью.

Ученые считают, что это исследование дает предварительную информацию для определения оптимальных сроков вакцинации беременных женщин от SARS-CoV-2.