Вопрос о том, насколько опасен коронавирус для беременных женщин и их детей, остается одним из самых наболевших. Обновленный глобальный обзор подтвердил, что будущие мамы находятся в группе высокого риска во время пандемии.

Как происходило исследование

Новый отчет дополнил непрерывный обзор систематических исследований, начавшийся в августе прошлого года. Ученые анализируют данные со всего мира о влиянии COVID-19 на беременных женщин и новорожденных детей. В обзор включили 192 исследования, которые охватывают в общей сложности более 64 тысяч будущих матерей.

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Беременность и COVID-19

Осмотр показал, что COVID-19 диагностируют у одной из десяти беременных или женщин, которые недавно родили. В целом, за надзорный период в исследованиях зарегистрировали 339 смертельных случаев от различных причин у беременных женщин с подтвержденным COVID-19.

При этом показатели мертворождений и неонатальной смерти у будущих матерей с коронавирусом или подозрением на инфекцию достаточно низкие, подчеркивают ученые. Однако у женщин с COVID-19 чаще всего наступают преждевременные роды, а их детей помещают в неонатальные отделения.

Наиболее частыми симптомами COVID-19 у беременных является лихорадка (40%) и кашель (41%), при этом по сравнению с другими женщинами репродуктивного возраста инфекция чаще протекает в бессимптомной форме. Но при этом у них выше риск тяжелого течения и госпитализации.

Авторы обзора выделили ключевые факторы осложнений из-за COVID-19 у будущих матерей: лишний вес, сопутствующие хронические заболевания, в первую очередь гипертония и диабет, а также расовую принадлежность – темнокожие женщины склонны к тяжелому течению.