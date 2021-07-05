Как часто домашние любимцы заражаются коронавирусом от хозяев

Ученые оценили распространение SARS-CoV-2 среди кошек и собак, чьи хозяева перенесли коронавирусную инфекцию. Результаты свидетельствуют о том, что домашние любимцы подвержены заражению гораздо чаще, чем кажется. Особенно, если речь идет о кошках.

Как происходило исследование

С помощью мобильной ветеринарной лаборатории ученые провели ПЦР-тестирование и анализ на антитела 156 собак и 154 кошек в домах, где кто-то из членов семьи перенес COVID-19 за последние 200 дней.

Также на тему: Коты и COVID-19: должны ли домашние животные быть на карантине

Как часто домашние животные болеют коронавирусом

ПЦР-тестирование показало наличие активной инфекции у шести кошек и семи собак (4,2%), антитела обнаружены у 31 кошки и 23 собак (17,4%). У всех больных животных либо не было симптомов коронавируса, либо они были очень легкими.

Всех других питомцев, которые жили в одном доме вместе с зараженными животными, также протестировали на наличие вируса или антитела, однако ни у кого из них вирус не был обнаружен. Это означает, что они не передавали SARS-CoV-2 друг другу.

Авторы исследования считают, что с наибольшей вероятностью животные заразились от людей, однако нет стопроцентной гарантии, что животные не могли быть источником инфицирования.

Главная проблема заключается в потенциальном риске того, что организм домашних животных может быть резервуаром для мутаций вируса и повторно занести его в человеческую популяцию,

– заявили авторы исследования