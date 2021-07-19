Как часто и какие осложнения вызывает коронавирус

Ученые описали наиболее распространенные осложнения, которые развиваются у пациентов, которых госпитализировали с COVID-19. Авторы проанализировали связь риска осложнений с полом и возрастом.

Ученые проанализировали данные о более чем 70 тысячах пациентов из 302 больниц Великобритании. Участники исследования проходили лечение COVID-19 с января по август 2020 года.

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Средний возраст пациентов, включенных в исследование, – 71 год, 56% – мужчины. Сопутствующие заболевания были выявлены у 81%, 32% участников умерли.

Какие осложнения возникают чаще всего при коронавирусе

Осложнения встречались у 50% участников исследования, в том числе у 44% выживших. Частыми были:

осложнения со стороны почек – у 24% госпитализированных пациентов;

респираторные осложнения – у 18%;

системные осложнения (нарушение свертывания крови, анемия, инфекции кровотока) – у 16%;

кардиологические осложнения – у 12%;

осложнения со стороны пищеварительной системы и печени – у 11%;

неврологические – у 4%.

Наиболее распространенными отдельными осложнениями были респираторный дистресс-синдром, повреждение печени, анемия, нарушение ритма сердца.

У кого чаще всего возникают осложнения

Риск осложнений был связан с возрастом пациентов. Их распространенность в разных возрастных группах распределялась следующим образом:

в возрасте 19-29 лет – у 27%;

30-39 лет – 37%;

40-49 лет – 43%;

50-59 лет – 49%;

60-69 лет – 54%;

70-79 лет – 52%;

80-89 лет – 51%;

старше 90 лет – 50%.

У мужчин осложнения развивались чаще, чем у женщин. Например, у мужчин старше 60 лет хотя бы одно осложнение развивалось у 55% случаев, у женщин – у 48%.

После госпитализации способность ухаживать за собой ухудшилась у 27% пациентов, в основном это были пожилые люди и те, кто проходил лечение в палате интенсивной терапии. Чаще всего к этой проблеме приводили неврологические осложнения.

Положительным ПЦР-тест на SARS-CoV-2 был только у 85% участников исследования, другим диагноз был поставлен по симптомам. У людей с отрицательным тестом риск осложнений при лечении в больнице был немного ниже.