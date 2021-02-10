Сложно не озаботиться, когда новостные ленты ежедневно заваливают информацией о повторных заражениях коронавирусом. Но не все так плохо, объясняем почему.

Повторное заражение коронавирусом

Задокументированных и подтвержденных случаев повторного заражения очень мало. Особенно маловероятно подхватить инфекцию снова в течение нескольких месяцев после заболевания. На 10 февраля 2021 года описанных случаев повторного заражения новыми штаммами коронавируса меньше пятидесяти по всему миру.

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В конце января вышла статья об исследовании SIREN (SARS-CoV-2 Immunity and Reinfection Evaluation), в ходе которого 5 месяцев наблюдали за 20 тысячами медицинскими работниками в Великобритании. Каждые 2-4 недели участники сдавали мазок для ПЦР и кровь на антитела к SARS-CoV-2. К моменту публикации возможно повторно заболели 44 из 6600 человек. Но исследователи подчеркивают слово "возможно" и говорят, что по более строгим критериям реинфекция подтверждена всего в двух случаях.

Вывод исследования таков: естественный иммунитет после перенесенного COVID-19 защищает от повторного заражения так же эффективно, как возможная вакцинация в течение пяти месяцев, которые охватило исследование. Риск реинфекций снижается минимум на 83%.

Почему так часто говорят о повторное заражение

Документировать случаи повторного заражения сложнее. Просто повторно положительного теста на коронавирус недостаточно, чтобы диагностировать реинфекцию новым штаммом. А обычно по этим результатам и появляются громкие заголовки о возвращении вируса.

ПЦР и анализ крови на антитела могут ошибаться, выдавая ложноположительный или ложноотрицательный результаты – в тестов есть свой порог чувствительности, в лаборатории есть разные протоколы оценки результатов. Так, например, в Южной Корее, чтобы перепроверить результаты 108 пациентов с повторно положительным результатом, содержание мазков высеяли на клеточных культурах в лаборатории. Ученым не удалось выделить вирус ни в одном случае.

Врачи не могут полагаться на рассказ пациента о симптомах и положительный результат ПЦР-теста, им нужно убедиться, что генетический материал первого и второго вирусов отличается. Для этого пользуются методом секвенирования: читают РНК вирусов и сравнивают штаммы друг с другом.

Авторы исследования SIREN говорят, что только 30% возможно реинфицированных сообщили о каких-либо симптомах, то есть у большинства из них болезнь (если это все-таки она) протекала легче, чем в первый раз.