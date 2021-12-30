Как часто люди умирают от Омикрона: ученые раскрыли новые данные

Ученые привели новые данные о смертности от штамма коронавируса Омикрон. Выводы более, чем обнадеживающие.

Так, смертность от Омикрона на 75% меньше по сравнению с прошлыми волнами коронавируса. Такие данные привели ученые Национального института инфекционных заболеваний в ЮАР и Университета Претории.

Внимание Эффективные способы, которые помогут держать иммунитет в тонусе

Ученые наблюдали за больными

Ученые проанализировали пациентов, которых госпитализировали в больницу в городе Цвани, провинция Гаутенг (ЮАР). Она и была центром вспышки нового штамма.

Основные результаты

Как выяснилось, во время волны нового штамма Омикрон умерли 4,5% больных. Тогда как ранее смерть наблюдалась в 21,3% случаев.

Вместе с тем установили, что инфицированных Омикроном выписывали из больниц быстрее: в среднем уже через 4 дня после госпитализации, а во время предыдущих волн этот показатель составлял 8,8 дня.

Также ученые выяснили, что в кислородной терапии нуждаются менее 50% инфицированных новым штаммом. Тогда как другие варианты коронавируса вызвали до 99,5% таких случаев.

В частности, снизилось и количество тех, кто нуждается в интенсивной терапии. При Омикроне этот показатель достигает 1%, тогда как в предыдущие волны болезни он был на уровне 4,3%.

К теме Насколько часто больные штаммом Омикрон нуждаются в госпитализации

Пандемия может скоро закончиться

Если такие же результаты исследований появятся и в других странах мира, то произойдет "полное разделение показателей заболеваемости и смертности". То есть, смертность будет не такой высокой, как при других штаммах.

Ученые заявили, что это и приблизит человечество к окончанию пандемии COVID-19.

Данные о госпитализации при Омикроне других ученых совпадают

Сразу 2 новых исследования показали, что зараженные штаммом Омикрон на 40% реже попадают в больницы и на 20% реже обращаются за медицинской помощью, чем больные штаммом Дельта.

Согласно исследованиям в ЮАР, инфицированные Омикроном в 11 раз реже (лишь 1,7%) нуждаются в госпитализации, чем инфицированные Дельтой.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

Вас также может заинтересовать – Кто чаще заражается штаммом Омикрон: смотреть видео