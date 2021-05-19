Ученые из Австралии, Германии и Нидерландов поставили перед собой цель выяснить, почему люди так восприимчивы к медицинской дезинформации и кто находится в "группе риска". Они провели два опроса в США среди 1737 лиц от 18 до 74 лет в июне прошлого года, когда в стране вводились жесткие ограничения.

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Авторы исследования попросили респондентов рассказать о своем отношении к популярным мифам и теориям, которые не имеют научного подтверждения, но широко обсуждаются в соцсетях. Например, о том, что коронавирус является биологическим оружием, его распространяют вышки 5G или комнатные мухи, а тяжелому течению COVID-19 подвержены только пожилые или люди с лишним весом.

Каждый пятый человек верит в мифы о COVID-19

Результаты показали, что 20% опрошенных верят как минимум в один или несколько популярных мифов, в том числе о риске заражения и осложнения.

Если 20% людей уверены в своей неуязвимости из-за возраста, диеты или навыков использования мухобойки, они могут игнорировать разумные меры защиты от инфекции, такие как социальное дистанцирование, ношение масок или вакцинацию. Это может привести в том числе к заражению тех людей, которые не доверяют фейкам и придерживаются всех рекомендаций,

– отметили ученые.

Особенности людей, которые верят в мифы

Ученые выяснили также, что люди, которые верят фейковой информации о коронавирусе, не пытаются проверять ее в научных источниках. Более того, они очень неохотно меняют свое мнение, даже если появились надежные доказательства того, что их ввели в заблуждение.

В то же время у граждан, которые не доверяют мифам и теориям заговоров, есть два общих качества: