Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий прогнозирует, что вакцинироваться от коронавируса людям придется ежегодно.

Михаил Радуцкий заявил, что пока не будет провакцинировано 80% населения земного шара, пандемия не закончится. А тот факт, что вирус мутирует заставляет готовиться и к другому сценарию – ежегодной вакцинации.

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В то же время пока доказано, что AstraZeneca, Pfizer и Sinovac работают и против британского штамма.

Михаил Радуцкий “Далее мы будем смотреть – действует или не действует. Единственное, что я бы хотел сказать – у нас новая реальность не только с локдаунами, у нас новая реальность и с вакцинацией. Мы уже привыкли, что раз в году нужно вакцинироваться от гриппа, и мой прогноз, что раз в году теперь нужно будет вакцинироваться от COVID-19”.

Так, по его словам, это еще одна причина мировой войны за рынок. Также Михаил Радуцкий рассказал о продолжительности иммунитета после вакцинации от коронавируса имеющимися на рынке вакцинами.

По оценкам ВОЗ, до года после прививки. Но поскольку еще нет ни одного человека, у которого прошел год после вакцинации, это проверить сложно. Но точно известно, что вакцинированные люди болезнь переносят очень легко,

– добавил Михаил Радуцкий.

Обратите внимание! Основное, что пишут производители вакцин в аннотации, что она в первую очередь защищает от тяжелого течения заболевания и от осложнений.

Коротко о вакцинации против COVID-19

по данным ЦОЗ

Сейчас в ВОЗ есть 256 вакцин-кандидатов от коронавируса, из них 74 вакцины – на стадии клинических разработок.

Уже одобрены: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Covishield (Индия), AstraZeneca/SKBio (Южная Корея) Moderna.



Сравнение вакцин от COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала