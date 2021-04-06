Как часто надо будет прививаться от коронавируса
Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий прогнозирует, что вакцинироваться от коронавируса людям придется ежегодно.
Источник:РБК-Украина
Михаил Радуцкий заявил, что пока не будет провакцинировано 80% населения земного шара, пандемия не закончится. А тот факт, что вирус мутирует заставляет готовиться и к другому сценарию – ежегодной вакцинации.
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В то же время пока доказано, что AstraZeneca, Pfizer и Sinovac работают и против британского штамма.
Михаил Радуцкий
“Далее мы будем смотреть – действует или не действует. Единственное, что я бы хотел сказать – у нас новая реальность не только с локдаунами, у нас новая реальность и с вакцинацией. Мы уже привыкли, что раз в году нужно вакцинироваться от гриппа, и мой прогноз, что раз в году теперь нужно будет вакцинироваться от COVID-19”.
Так, по его словам, это еще одна причина мировой войны за рынок. Также Михаил Радуцкий рассказал о продолжительности иммунитета после вакцинации от коронавируса имеющимися на рынке вакцинами.
По оценкам ВОЗ, до года после прививки. Но поскольку еще нет ни одного человека, у которого прошел год после вакцинации, это проверить сложно. Но точно известно, что вакцинированные люди болезнь переносят очень легко,
– добавил Михаил Радуцкий.
Коротко о вакцинации против COVID-19
по данным ЦОЗ
- Сейчас в ВОЗ есть 256 вакцин-кандидатов от коронавируса, из них 74 вакцины – на стадии клинических разработок.
- Уже одобрены: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Covishield (Индия), AstraZeneca/SKBio (Южная Корея) Moderna.
Сравнение вакцин от COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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