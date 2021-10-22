Как часто непривитые люди могут заражаться коронавирусом: исследование

Исследование показывает, что непривитые люди должны ожидать повторного заражения COVID-19 по меньшей мере каждые 16 – 17 месяцев. Об этом свидетельствует исследование ученых из Йельского университета и Университета Северной Каролины в Шарлотте.

Ученые изучили данные после заражения людей шести коронавирусами, которые являются близкими родственниками COVID-19, начиная с 1984 года. Используя эти данные, исследователи смогли оценить время повторного заражения у непривитых людей – в среднем около 16 месяцев.

К теме Женщины все чаще имеют проблемы со щитовидной железой: как этому помочь

Реинфекция может произойти через три месяца или меньше. Поэтому те, кто заразился естественным путем, должны пройти вакцинацию. Сама по себе предыдущая инфекция может предложить очень слабую долгосрочную защиту от следующих инфекций,

– говорится в сообщении.

В исследовании подчеркивается, что окно повторного заражения в 16 месяцев является средним. То есть некоторые люди могут повторно заразиться через несколько месяцев, а другие – через несколько лет.

Полученные данные противоречат представлению о том, что перенесенный COVID-19 гарантирует пожизненную защиту от вируса или что переболевшим людям не нужно вакцинироваться. По словам авторов исследования, повторное заражение может стать распространенным явлением.

Ученые убеждены, что профилактические меры охраны здоровья и глобальное ускорение темпов вакцинации будут критически важными для минимизации смертей от COVID-19.

Темпы вакцинации в Украине