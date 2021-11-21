Новости о коронавирусе в Украине

Статистика COVID-19

Источник: МОЗ

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 10 635 человек, среди них 894 ребенка и 99 медработников. В больницы госпитализировали 4 048 человек, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 377 пациентов. Зато выздоровели 14 450 человек. К слову, количество выздоровевших уже вторые сутки подряд превышает количество инфицированных.

Днем ранее Протесты против локдауна в Австрии, коронавирус в зоопарке: новости о коронавирусе 20 ноября

Показатели тестирования

За прошедшие сутки, 20 ноября, в Украине провели 66 272 теста на коронавирус различными способами, в частности:

методом ПЦР – 30 741

методом ИФА – 5 873

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 658.

Статистика коронавируса в областях: суточный показатель

г. Киев – 559 больных;

Винницкая – 499 больных;

Волынская – 302 больных;

Днепропетровская – 1 242 больных;

Донецкая – 416 больных;

Житомирская – 452 больных;

Закарпатская – 289 больных;

Запорожская – 653 больных;

Ивано-Франковска – 543 больных;

Киевская – 519 больных;

Кировоградская – 196 больных;

Луганская – 42 больных;

Львовская – 288 больных;

Николаевская – 693 больных;

Одесская – 655 больных;

Полтавская – 361 больной;

Ровенская – 279 больных;

Сумская – 451 больной;

Тернопольская – 297 больных;

Харьковская – 284 больных;

Херсонская – 191 больной;

Хмельницкая – 598 больных;

Черкасская – 260 больных;

Черновицкая – 158 больных;

Черниговская – 408 больных;

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика COVID-19

С начала пандемии в Украине сообщили о 3 332 943 случаях заболевания COVID-19. По состоянию на 21 ноября выздоровели 2 762 950 7 человек.

Впрочем, жертвами коронавируса стали 81 272 жителя страны.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине активно распространяется новый вариант коронавируса Дельта-штамма, значительно заразнее. По состоянию на 19 ноября его обнаружили уже в 8 регионах страны.