Новости о коронавирусе в Украине

Статистика COVID-19

Источник: МОЗ

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 10 635 человек, среди них 894 ребенка и 99 медработников. В больницы госпитализировали 4 048 человек, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 377 пациентов. Зато выздоровели 14 450 человек. К слову, количество выздоровевших уже вторые сутки подряд превышает количество инфицированных.

Днем ранее Протесты против локдауна в Австрии, коронавирус в зоопарке: новости о коронавирусе 20 ноября

Показатели тестирования

За прошедшие сутки, 20 ноября, в Украине провели 66 272 теста на коронавирус различными способами, в частности:

  • методом ПЦР – 30 741
  • методом ИФА – 5 873
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 658.

Статистика коронавируса в областях: суточный показатель

  • г. Киев – 559 больных;
  • Винницкая – 499 больных;
  • Волынская – 302 больных;
  • Днепропетровская – 1 242 больных;
  • Донецкая – 416 больных;
  • Житомирская – 452 больных;
  • Закарпатская – 289 больных;
  • Запорожская – 653 больных;
  • Ивано-Франковска – 543 больных;
  • Киевская – 519 больных;
  • Кировоградская – 196 больных;
  • Луганская – 42 больных;
  • Львовская – 288 больных;
  • Николаевская – 693 больных;
  • Одесская – 655 больных;
  • Полтавская – 361 больной;
  • Ровенская – 279 больных;
  • Сумская – 451 больной;
  • Тернопольская – 297 больных;
  • Харьковская – 284 больных;
  • Херсонская – 191 больной;
  • Хмельницкая – 598 больных;
  • Черкасская – 260 больных;
  • Черновицкая – 158 больных;
  • Черниговская – 408 больных;

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика COVID-19

С начала пандемии в Украине сообщили о 3 332 943 случаях заболевания COVID-19. По состоянию на 21 ноября выздоровели 2 762 950 7 человек.

Впрочем, жертвами коронавируса стали 81 272 жителя страны.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине активно распространяется новый вариант коронавируса Дельта-штамма, значительно заразнее. По состоянию на 19 ноября его обнаружили уже в 8 регионах страны.