Как часто нужно будет вакцинироваться, прогноз для Европы: новости о коронавирусе 21 ноября

В Украине традиционно во время выходных проводят меньше тестов на коронавирус. Соответственно, заболеваемость снизилась. Также замедлились темпы вакцинации. Более 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой вакцины. Европа вновь стала эпицентром распространения коронавируса. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика COVID-19

Источник: МОЗ

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 10 635 человек, среди них 894 ребенка и 99 медработников. В больницы госпитализировали 4 048 человек, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 377 пациентов. Зато выздоровели 14 450 человек. К слову, количество выздоровевших уже вторые сутки подряд превышает количество инфицированных.

Днем ранее Протесты против локдауна в Австрии, коронавирус в зоопарке: новости о коронавирусе 20 ноября

Показатели тестирования

За прошедшие сутки, 20 ноября, в Украине провели 66 272 теста на коронавирус различными способами, в частности:

методом ПЦР – 30 741

методом ИФА – 5 873

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 658.

Статистика коронавируса в областях: суточный показатель

г. Киев – 559 больных;

Винницкая – 499 больных;

Волынская – 302 больных;

Днепропетровская – 1 242 больных;

Донецкая – 416 больных;

Житомирская – 452 больных;

Закарпатская – 289 больных;

Запорожская – 653 больных;

Ивано-Франковска – 543 больных;

Киевская – 519 больных;

Кировоградская – 196 больных;

Луганская – 42 больных;

Львовская – 288 больных;

Николаевская – 693 больных;

Одесская – 655 больных;

Полтавская – 361 больной;

Ровенская – 279 больных;

Сумская – 451 больной;

Тернопольская – 297 больных;

Харьковская – 284 больных;

Херсонская – 191 больной;

Хмельницкая – 598 больных;

Черкасская – 260 больных;

Черновицкая – 158 больных;

Черниговская – 408 больных;

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика COVID-19

С начала пандемии в Украине сообщили о 3 332 943 случаях заболевания COVID-19. По состоянию на 21 ноября выздоровели 2 762 950 7 человек.

Впрочем, жертвами коронавируса стали 81 272 жителя страны.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине активно распространяется новый вариант коронавируса Дельта-штамма, значительно заразнее. По состоянию на 19 ноября его обнаружили уже в 8 регионах страны.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канала

За сутки вакцинировали против COVID-19 более 152 тысяч человек

Источник: МОЗ

В Украине в течение суток вакцинировали против коронавируса 152 321 человека. В частности, первую дозу получили 49 760 человек, полностью иммунизировано 102 561 человек.

Большинство прививок сделали вакцинами от Pfizer (71 529) и Sinovac (57 283), также 15 629 прививок сделали вакциной от AstraZeneca и еще 7880 – от Moderna

Прививки проводили

838 мобильных бригад по иммунизации,

3 051 пункт прививки,

472 центра вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

Всего с начала вакцинальной кампании привито 12 805 746 человек. Из них полностью иммунизированы двумя дозами – 9 763 865.

Всего сделано 22 569 609 прививок.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канал

Почему нельзя пропускать вторую COVID-прививку

Источник: OBOZREVATEL

Сейчас более 600 тысяч украинцев, по данным Минздрава, не пришли получить вторую дозу вакцины против коронавируса несмотря на то, что время ее введения уже наступило.

Это может привести к тому, что эффект от первой дозы начнет снижаться уже через месяц, и соответственно, риски тяжелого течения COVID-19 и смерти растут.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии НУОЗ имени П. Шупика Татьяна Бондаренко объяснила, что если человек получил первую дозу вакцины и раньше не болела коронавирусом, уровень антител стремительно падает примерно через месяц.

Если человек не успел сделать вторую дозу вовремя, ее необходимо сделать как можно быстрее. Вторая доза является обязательной!

Кроме того, она добавила, если человек получил первую дозу и через пол года заболела коронавирусом, то, скорее всего, у него будет такой же риск, как у непривитого.

Города друг от друга "принимают эстафету" красной зоны

Источник: 24 канал

Уже вскоре из красной зоны может выйти Херсонская область. Она была первой областью, в которой ввели самый высокий уровень эпидопасности в Украине.

Месяц строгих карантинных ограничений таки дал результаты. Если еще 3 недели назад медучреждения были переполнены тяжелыми больными, то сейчас они заполнены на половину.

Сложной остается ситуация в реанимациях Херсона. Там 95% пациентов не имеют никакой дозы прививки.

Также улучшается ситуация и во Львове – количество госпитализированных в больницах медленно, но уменьшается. Поэтому с 22 ноября школьники 5 – 11 классов возвращаются к учебе.

Тем временем Буковина перешла из оранжевой в желтую зону карантина. За 7 дней заболеваемость снизилась на 43%, а среди детей на 50%.

Карантинные зоны в разных городах Украины: смотрите сюжет 24 канала

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 21 ноября в мире зафиксировали свыше 257 миллионов больных коронавирусом и больше чем 5 миллионов смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 47,7 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных закрывают: Великобритания, Россия, Турция, Украина и Индия.

В Европе к марту от COVID-19 могут умереть еще пол миллиона человек

Источник: ВВС

В Европе к марту от осложнений коронавируса могут умереть еще 500 тысяч человек. По данным ВОЗ, COVID-19 сейчас является основной причиной смертности в Европейском регионе. Стремительный рост заболеваемости связывают медленными темпами вакцинации и распространением более заразного штамма Дельта.

В ведомстве призвали общественность быть ответственными – вакцинироваться и носить маски.

Глава BioNTech считает, что прививки против COVID-19 надо будет делать каждый год

Источник: Welt

Генеральный директор немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин считает, что ревакцинацию против коронавируса будут рекомендовать проводить каждый год.

В то же время глава BioNTech заявил, что необходимости в производстве новых вакцин против коронавируса сейчас нет. Однако, по его словам, новые препараты могут понадобиться миру в 2022 году.