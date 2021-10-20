Композитные пломбы делают из порошкообразного стеклянного кварца, кремнезема или других керамических частиц, которые добавляют к полимерной основе.

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Почему пломбы нужно заменять

Световую пломбу ставят так: стоматолог очищает кариозную полость, наносит специальный клей и закладывает пломбировочный материал, затем под действием ультрафиолета пломба затвердевает. Пломба защищает зуб от разрушения и делает его прочным.

Со временем композитная пломба может треснуть, сломаться или выпасть. Чаще всего это происходит из-за износа, потому что, когда человек жует, на пломбу действует сильное давление. Если в пломбе появились трещины, это может привести к тому, что под нее попадут бактерии и частицы пищи. Поэтому, чтобы предотвратить кариес, нужно заменить пломбу.

Признаки того, что пломбу нужно менять

зуб стал чувствительным к прикосновениям языка, горячей и холодной пищи;

зуб болит в месте пломбы;

пломба треснула или частично выпала.

Если беспокоит состояние пломбы, лучше обратиться к стоматологу. Он осмотрит края пломбы, чтобы убедиться, что они плотно прилегают к зубу, и проверит, есть ли места, где бактерии могут проникнуть и вызвать кариес. После осмотра врач определит, пора ли заменить пломбу, и посоветует лечение.