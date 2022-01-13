Как часто случается смерть из-за сердечного приступа во время секса

Команда исследователей обнаружила, что люди, которые умирают от сердечного приступа во время или вскоре после секса, редки. Поэтому даже пожилым людям не нужно беспокоиться из-за этого

В фильмах и телевизионных шоу часто изображаются персонажи, особенно пожилые мужчины, которые страдают от сердечного приступа и умирают во время секса. В этой новой работе исследователи опровергли этот миф.

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Новое исследование сердечных приступов во время секса

Их работа охватывала записи пациентов в центре кардиологии Святого Георгия. Исследовав 6847 пациентов, которые умерли (за предыдущие 16 лет) от внезапного сердечного приступа, они обнаружили, что лишь 17 из них произошли во время или в течение часа после вступления в половой акт, что составляет лишь 0,2%. Исследователи отмечают, что 11 из этих 17 случаев были мужчинами, но они не были старыми. Средний возраст был всего 38 лет.

Секс очень редко вызывает сердечный приступ

Исследователи отмечают, что их результаты противоречат предыдущим исследованиям, которые показывают, что большинство подобных смертей приходится на пожилых мужчин. Но они обнаружили, что большинство молодых мужчин, умерших от сердечного приступа во время секса, не имели заболевания сердца.

Причины сердечного приступа во время секса

Точнее, они обнаружили, что 9 из 17 умерших пациентов вообще не имели проблем с сердцем – их сердца просто перестали биться, явление, известное как синдром внезапной аритмической смерти. И двое из них умерли из-за расслоения аорты, при котором аорта разрывается, а в сердце не поступает кровь и кислород.

Исследователи отмечают, что это чаще всего случается у людей, которые имеют чрезмерные физические нагрузки или употребляют запрещенные наркотики, например, кокаин, который нагружает сердце. Они также отмечают, что обнаружили больше смертей среди женщин, чем ожидалось.