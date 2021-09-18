Так, согласно данным Министерства здравоохранения Израиля, долгосрочные последствия коронавируса хранились почти у трети переболевших. Эксперты опросили 13 864 ребенка и подростка в возрасте от 3 до 18 лет, переболевших коронавирусом.

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Симптомы, указывающие на постковидний синдром

11,2% опрошенных детей и подростков сообщили о нескольких характерных для длительного течения инфекции симптомов, в частности: нарушение когнитивных способностей (мышления и памяти), проблемы с психическим здоровьем (депрессивные и тревожные состояния), недостаточность функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Кроме этого, у некоторых детей обнаружили ряд осложнений других органов.

Как долго у детей хранились осложнения: результаты исследования

Через полгода после заражения симптомы этого синдрома сохранялисьу 1,8% детей в возрасте до 12 лет и e 4,6% подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Учитывая это, исследователи пришли к выводу, что риск постковидного синдрома повышается с возрастом.

У детей, которые болели с симптоматическим течением, больше шансов получить долговременные последствия. Но и среди бессимптомных больных детей 3,5% начали страдать от постковидного синдрома.

Обратите внимание: главный недостаток этого исследования в том, что оно проходило в формате опроса. Врачи только опрашивали респондентов, при этом не ставив диагноз. Поэтому высока вероятность, что данные имеют неточности. Некоторые симптомы могут быть связаны не с перенесенной болезнью, а со стрессом: локдаун, военные действия в стране и тому подобное.

Но израильские медики убеждены, что результаты их работы являются достаточным основанием для углубленного изучения проблемы.