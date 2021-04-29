Ученые провели опрос родителей 518 детей до 18 лет (средний возраст 10 лет), которые были госпитализированы в больницу в период с апреля по август прошлого года.

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Какие симптомы чаще всего возникают у детей после COVID-19

Результаты показали, что у четверти пациентов (24,3%) симптомы COVID-19 сохранялись в течение семи-девяти месяцев после выписки. Чаще всего родители сообщали о

постоянной усталости (10%);

нарушениях сна (7%);

потерие обоняния и вкуса (6%).

Комплексные симптомы выявлены у 8,4% детей. Примечательно, что наибольшему риску постковидных проявлений подвержены дети 12-18 лет, а также имеющие аллергию в анамнезе.

Постковидный синдром у детей

Самая распространенная проблема – это усталость. Надо понимать, что речь не об усталости в течение одного-двух дней, мы говорим об устойчивом симптоме, причину которого нужно определить,

– сказали ученые.

По данным исследования, 16% маленьких пациентов начали испытывать хроническую усталость вскоре после выписки, а в течение нескольких месяцев этот показатель снизился до 12%. Однако в дальнейшем динамика снижения значительно замедлилась, и через семь месяцев 11% детей все еще страдали от нехватки сил и энергии. У более чем 8% детей обоняние не вернулось после выписки и на момент проведения опроса не восстановилось до 6%.



Что известно о постковідний синдром / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала